SNP prévu après avoir enfreint les règles de OWN 1 700 fois en quatre ans | Politique | Nouvelles

Une prévision météorologique à long terme de la BBC’s Monthly Outlook indique que le Royaume-Uni peut s’attendre à de fortes averses, à des vents forts et à d’éventuels avertissements de cyclone entre le 6 et le 19 septembre. conduisant à un risque plus élevé de perturbation ». Mais cette fois, le Royaume-Uni devrait être pris […] More