SNP produit un « tableau de bord de fin d’année » scandaleux sur Boris Johnson | Politique | Des nouvelles

Le parti a mis en évidence une « carte de pointage » d’exemples de politiques sous le Premier ministre dans une réprimande de fin d’année. Le rapport met en évidence le scandale présumé des fêtes de Noël de Downing Street, au cours desquelles le Premier ministre, des ministres, des assistants et des fonctionnaires ont été accusés d’avoir assisté à au moins sept fêtes différentes l’année dernière tandis que le reste du pays respectait les restrictions de verrouillage.

Il couvrait également ce qu’il appelait le « copinage rampant » dans lequel des contrats Covid de plusieurs milliards de livres étaient remis à des amis, des contacts étroits et des donateurs de partis, et l’argent public était utilisé à mauvais escient pour mener des recherches sur l’attitude du public envers l’Union, et le La Chambre des Lords était remplie de conservateurs non élus.

Le SNP a également donné un avis biaisé sur la situation du Brexit en déclarant : « L’Écosse et le Royaume-Uni ont été retirés du plus grand marché unique du monde, imposant aux entreprises des formalités administratives et des coûts croissants, le tout au milieu d’une pandémie mondiale. »

Le tableau de bord couvrait également d’autres problèmes tels que les réfugiés, l’aide étrangère, les repas scolaires gratuits, le crédit universel et l’austérité, ce que le SNP a déclaré : « Plutôt que d’introduire une reprise axée sur les investissements après la pandémie, le gouvernement britannique a signalé un retour à l’austérité. ce qui punira davantage les familles déjà durement touchées et en condamnera beaucoup plus à la pauvreté. »

La critique a également examiné les dépenses inutiles, dans lesquelles elle a déclaré: «Le parti a également dépensé l’argent des contribuables pour des projets de vanité – y compris une salle des médias de 2,6 millions de livres sterling, un yacht de plusieurs millions de livres et près d’un million de livres sterling pour repeindre l’avion VIP de Johnson. rouge, blanc et bleu.

Le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a déclaré : « Le gouvernement conservateur de Boris Johnson a été chargé de superviser certaines des politiques les plus pernicieuses, des scandales de sordides honteux et un copinage généralisé ces derniers temps. »

Il a ajouté : « À tous égards, le gouvernement de Boris Johnson est corrompu jusqu’à son noyau. Son régime est moralement en faillite et plus il restera longtemps en poste, plus il infligera de dégâts.

« L’Écosse peut faire tellement mieux que d’être entraînée sur la mauvaise voie par un système de Westminster défaillant. La seule façon de commencer ce voyage est de devenir un pays indépendant. »

Juste avant Noël, le chef du SNP, Nicola Sturgeon, a également été la cible de tirs nourris.

La pandémie de COVID-19 ayant un impact sur l’économie en Écosse, Mme Sturgeon a été fustigée juste avant Noël après avoir porté un « coup de marteau » à la reprise économique de l’Écosse en introduisant de nouvelles restrictions sur les coronavirus au cours de la période des fêtes, ce qui pourrait « assommer » de nombreux pubs et bars .

Les recherches de la Night-Time Industries Association ont montré que les ventes moyennes ont baissé de 52% dans l’ensemble du secteur en décembre jusqu’à présent.

Il y a également eu une perte moyenne de revenus de 56 000 £ par établissement, environ 43% des bars et clubs affirmant qu’ils ne pourraient survivre qu’un mois sans aide en espèces.

La Chambre de commerce écossaise (SCC) a déclaré que les restrictions seraient un autre « coup de marteau pour les employeurs et l’économie écossaise » et a fait valoir que le soutien financier de 375 millions de livres sterling proposé par Mme Sturgeon était loin d’être suffisant.