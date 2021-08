SNP sauvage pour avoir créé un «culte de la personnalité» autour d’Alex Salmond et Nicola Sturgeon | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Sillars, ancien chef adjoint et député du parti indépendantiste, a critiqué sa direction et sa stratégie de rupture au Royaume-Uni dans ses mémoires. Le livre, intitulé Une différence d’opinion, brosse un tableau terrible du mouvement indépendantiste de Mme Sturgeon.

L’éminent nationaliste écossais explique pourquoi le parti n’a pas réussi à obtenir son indépendance de manière spectaculaire lors du référendum de 2014.

Il a écrit : « Il y a des leçons importantes pour les politiciens en devenir à tirer de l’étude des conséquences des années de leadership d’Alex Salmond et du développement du culte de la personnalité sous lui, qui a été transféré à Nicola Sturgeon.

“Tout d’abord, il a tendance à investir dans le leader toutes les connaissances, le jugement et la sagesse requis pour l’élaboration de politiques, ce qui est en fait un blocage sur les idées et la discussion et le débat qui sont si essentiels pour obtenir les bonnes politiques.

“Deuxièmement, ça sème les graines d’un futur désastre car il n’y a pas de freins sur l’ego du leader. Au final ça finit dans les larmes.”

LIRE LA SUITE: La BBC s’apprête à nommer Boris et le journaliste du Brexit Bashing à un rôle clé

Il a écrit : « Cela enflamme le parti mais sert-il les intérêts de la nation ?

“Je crois que non. Je ne suis pas sûr non plus que la politique du premier ministre serve bien le mouvement indépendantiste.

« Si un autre référendum est organisé et qu’une victoire finale est remportée, il doit y avoir un changement total dans la façon dont la relation Ecosse-Angleterre est perçue et présentée par les mouvements SNP et Yes en général.

« Je dis l’Angleterre parce que, avec sa population d’environ 56 millions d’habitants, elle est dominante. Ce n’est pas un coup anti-anglais – simplement une déclaration de réalité. Les Actes d’Union de 1707 furent un triomphe pour la politique étrangère anglaise.

« Si la situation avait été inversée et que l’Écosse avait été la puissance dominante avec la plus grande population, nous, les Écossais, aurions agi comme l’État anglais l’a fait.

“Mais parce que la négociation syndicale était entre deux États, avec l’Écosse dans la position la plus faible, elle a laissé croire aux Écossais qu’il s’agissait d’un accord pour créer une union d’égaux et, lorsqu’une telle croyance s’est avérée fausse dans la pratique, elle a créé un courant sous-jacent de sentiment anti-anglais.

«Au sein de l’union avec l’Angleterre, nous ne sommes pas égaux, ne l’avons jamais été et ne pourrons jamais l’être.

“Une bonne compréhension des intérêts de l’État devrait mettre cette réalité en évidence et ainsi peut-être nous aider à placer notre relation avec l’Angleterre dans une perspective moins négative.”

A Difference of Opinion: My Political Journey de Jim Sillars sortira le 2 septembre.