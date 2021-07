SNP sous les projecteurs alors qu’une enquête sur la fraude est en cours – “Vous voulez des réponses !” | Politique | Nouvelles

in

La police écossaise a déclaré qu’elle enquêtait après avoir déclaré avoir reçu sept plaintes concernant des dons faits au parti. Les allégations concernent les affirmations de dénonciateurs qui affirment que plus de 600 000 £, qui ont été réservés pour la tenue d’un deuxième référendum sur l’indépendance, manquent dans les comptes du parti.

Il est allégué par certains membres que les fonds ont été détournés ailleurs.

Les membres du SNP avaient fait part de leurs inquiétudes concernant les dons à un fonds référendaire après que des membres du comité des finances et de l’audit du parti eurent affirmé que le directeur général Peter Murrell leur avait refusé l’accès aux comptes.

Le député Kenny MacAskill a écrit à Dorothy Bain QC, le nouveau Lord Advocate d’Écosse, exigeant l’assurance qu’il y aurait une « séparation complète du gouvernement des poursuites ».

En effet, en tant que Lord Advocate, Mme Bain agit en tant que conseillère juridique principale du gouvernement ainsi que procureur principal du ministère public.

Par conséquent, des inquiétudes ont été soulevées par une enquête impliquant le parti au pouvoir et ses dirigeants libres de toute influence politique en raison du fait que le SNP est le parti du gouvernement écossais.

Dans la lettre, M. MacAskill a déclaré : « Votre rôle actuel vous considère à la fois comme conseiller juridique principal du gouvernement et procureur principal.

« Le simple fait de vous récuser de toute implication et de le laisser à d’autres dans le bureau de la Couronne peut très bien être inadéquat dans ce cas, compte tenu des parties impliquées et de la nature de votre double rôle.

« Puis-je donc demander si des mesures supplémentaires seront prises pour garantir qu’il y a une séparation complète entre le gouvernement et les poursuites et que l’enquête et l’examen seront entièrement indépendants de l’implication du gouvernement ?

Une source du SNP a ajouté : « De nombreux membres veulent des réponses claires et franches, en particulier de la part de la direction du parti.

“Ce n’est pas une bonne idée, surtout pour les dirigeants qui sont chargés de proposer un deuxième référendum sur l’indépendance.”

Des questions ont également été soulevées sur la connaissance des événements par la première ministre Nicola Sturgeon lorsqu’elle a eu connaissance pour la première fois des dons “manquants” du SNP.

Le chef adjoint du travail écossais, Jackie Baillie, a également demandé à Mme Sturgeon de faire une déclaration volontaire à la police à ce sujet.

Le MSP de Dumbarton a ajouté : « Il est clair que les problèmes liés à la gestion financière du SNP grondent depuis des années.

«Mais plutôt que de traiter les problèmes, ils ont opté par défaut pour le livre de jeu du parti – une culture du secret et de la rotation.

« Le premier ministre devrait faire une déclaration volontaire à la police pour s’assurer que l’enquête se termine rapidement et que le public puisse obtenir les réponses qu’il mérite.

Wendy Chamberlain, députée Lib Dem de North East Fife, a déclaré: “Le SNP s’est noué à cause de ses fonds de collecte de fonds manquants.”

Stephen Kerr MSP, le whip en chef des conservateurs écossais, a déclaré: “Cela en dit long sur le fait que même le trésorier national du SNP ne peut pas amener le parti à ouvrir les livres.

“Il y a des questions évidentes auxquelles les dirigeants n’ont pas encore répondu pour les membres et même leurs propres politiciens.”

Ce matin, il est également apparu que la police enquêtait sur 12 nouvelles plaintes pour fraude concernant les dons.

Douglas Chapman, député SNP de Dunfermline et de West Fife, a démissionné de son poste de trésorier national du parti le mois dernier à la suite de la querelle financière.

M. Chapman a affirmé en mai qu’il n’avait pas reçu suffisamment d’informations pour faire le travail par les chefs de parti.

Joanna Cherry MP a également démissionné du Comité exécutif national quelques jours seulement après Douglas Chapman avec trois autres hauts fonctionnaires.

Le nouveau trésorier national du SNP, Colin Beattie, qui a été interrogé par des membres du parti lors d’une réunion du Comité exécutif national (NEC) le mois dernier, a insisté sur le fait que “des sommes équivalentes aux sommes collectées” seraient dépensées pour faire campagne pour un deuxième référendum dans un proche avenir.

Mais le SNP MSP a refusé de séparer les 666 953 £ qui étaient réservés à Indyref2 dans les comptes 2020 en tant que “fonds restreint”, car le parti n’avait “aucune obligation de le faire”.

Un porte-parole du SNP a déclaré : “Nous coopérerons pleinement à l’enquête et ne ferons aucun autre commentaire”.

La première ministre Mme Sturgeon et le vice-premier ministre John Swinney ont également nié que des fonds manquaient avec Mme Sturgeon, ajoutant : « L’argent n’a pas disparu. Tout l’argent passe par les comptes SNP de manière indépendante et entièrement auditée.

Une porte-parole de la police écossaise a déclaré avoir décidé d’ouvrir une enquête après avoir parlé au Crown Office, le ministère public indépendant d’Écosse.

Ils ont ajouté : « Après évaluation et consultation avec le Crown Office et le Procurator Fiscal Service, nous allons maintenant mener une enquête.

“Les enquêtes se poursuivent et toute personne disposant d’informations pouvant aider à cette enquête est priée de contacter la police.”