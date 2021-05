SNP un «désordre absolu» en tant que parti «toxique» pourrait faire dérailler le rêve d’indépendance de Sturgeon | UK | Nouvelles

Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, s’est engagé à faire avancer les plans d’un deuxième référendum sur l’indépendance après que le SNP ait remporté sa quatrième élection consécutive à Holyrood. Le SNP a remporté 64 sièges, manquant une majorité globale d’un seul siège, après avoir remporté un nombre record de circonscriptions malgré une poussée du vote tactique anti-indépendance. Cela a poussé Mme Sturgeon à avertir le Premier ministre Boris Johnson que l’Écosse organisera un deuxième référendum sur l’indépendance. Elle a déclaré: «Compte tenu du résultat de cette élection, il n’y a tout simplement aucune justification démocratique pour Boris Johnson ou toute autre personne cherchant à bloquer le droit du peuple écossais de choisir notre avenir.

«Si les conservateurs font une telle tentative, cela démontrera de manière concluante que le Royaume-Uni n’est pas un partenariat d’égal à égal et que – étonnamment – Westminster ne voit plus le Royaume-Uni comme une union volontaire de nations. Ce serait en soi un argument des plus puissants pour que l’Écosse devienne un pays indépendant. »

Cependant, des experts et des commentateurs ont averti que les divisions internes au sein du parti pourraient bouleverser l’objectif principal du SNP.

Neil Mackay, auteur et chroniqueur au Herald, a déclaré en février que le parti était dans un «désordre absolu» malgré sa domination électorale.

Il a ajouté: «Il y a de multiples schismes en ce moment – des scissions sur des problèmes d’identité, des scissions le long des lignes Salmond-Sturgeon et des scissions sur la meilleure voie vers l’indépendance. C’est [a] partie profondément déchirée pour le moment. Très dysfonctionnel et toxique. »

Ses commentaires sont venus alors que la rangée Salmond-Sturgeon grondait et que l’éminente figure du SNP, Joanna Cherry, a été limogée.

Mike Small, rédacteur en chef de l’influent site Web indépendantiste Bella Caledonia, a suggéré que la «faction Cherry» de Westminster pourrait envisager de quitter le parti pour éviter de nuire à la cause de l’indépendance.

Il a ajouté: «Tout cela rappelle l’effondrement du Parti travailliste dans les années 80 ou l’implosion du Parti conservateur ces dernières années.

«À un moment donné … vous partez parce que vous êtes en proie à une telle rage ou vous êtes expulsé.

L’universitaire de l’Université Strathclyde a ajouté qu’il n’est pas clair à ce stade comment l’Écosse voterait lors d’un référendum.

Il a poursuivi dans son entretien avec The Sun: «Cette élection a très clairement souligné la division nette et uniforme entre le syndicalisme et le soutien à l’indépendance.

«Alors que Boris Johnson et Nicola Sturgeon élaborent leur stratégie dans les mois à venir, ils seront tous les deux conscients que pour eux deux, la tenue d’un référendum sera un pari énorme à moins que les sondages ne changent.

“Pour le moment, aucun de nous ne sait franchement si, à la fin, l’Écosse voterait en faveur de l’indépendance.”