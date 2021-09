SNP va de l’avant avec un forfait semaine de quatre jours d’un prix exorbitant – « Gagne-nous l’indépendance ! » | Politique | Nouvelles

in

La politique, qui, selon les groupes de réflexion, coûtera des milliards de livres, a reçu un soutien écrasant des délégués lors de la conférence annuelle du parti.

Se déroulant pratiquement en raison de la pandémie, les délégués du SNP ont soutenu l’essai d’une semaine de quatre jours par 509 voix contre seulement 16.

Les partisans s’exprimant en faveur de la politique ont déclaré qu’elle plaiderait en faveur de la séparation du Royaume-Uni « haut et fort ».

La création d’un fonds pour permettre aux entreprises de piloter la politique radicale était un engagement clé du SNP lors des élections écossaises de mai.

Dans la motion d’aujourd’hui, les délégués ont “applaudi” le parti pour les propositions en disant: “Nous voulons faire plus pour aider les gens à atteindre un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée”.

Faisant l’éloge de cette politique, la conseillère du SNP, Annette Christie, a déclaré: “Comme nous l’avons vu lors d’un récent procès mené par le gouvernement islandais et le conseil municipal de Reykjavik, repenser la semaine de travail ne fait qu’améliorer le bien-être des travailleurs et a démontré qu’il maintenait ou augmentait la productivité.”

Elle a ajouté: “Il a été avancé que la réduction des heures de travail pourrait également réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du Royaume-Uni jusqu’à 127 millions de tonnes d’ici 2025.

“C’est comme retirer 27 millions de voitures de la route.”

Un autre membre du parti a déclaré qu’une semaine de quatre jours dans le cadre d’un programme pour un “travail plus équitable” contribuerait à provoquer une augmentation du soutien à une Écosse indépendante.

“Je pense qu’en fin de compte, c’est la combinaison gagnante pour nous gagner l’indépendance.

“Je pense que si nous pouvons mettre la santé et le bien-être au cœur de notre rétablissement post-convoi, nous amenons les gens vers nous et nous amenons les gens avec nous sur le chemin de l’indépendance”, ont-ils déclaré.

“Je veux que la conférence envoie un message fort et clair au peuple écossais que l’indépendance privilégiera la santé et le bien-être de notre société et amènera tout le monde avec nous dans ce voyage.”

Plus à venir…