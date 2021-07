DéFi

SNX mène le rebond DeFi alors que l’équipe se concentre sur les développements de la couche 2 et l’évolution de l’enveloppe ETH

Depuis le week-end dernier, SNX pompe. En l’espace de cinq jours, le prix de la pièce de capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars a bondi de 93% à 12,48 $.

Cependant, s’échangeant au-dessus de 11 $, SNX est toujours en baisse de près de 61% par rapport à son sommet historique de 28,53 $ à la mi-février. Delphi Digital a noté,

« Depuis qu’ils ont atteint des creux le 24 juin, les jetons DeFi profitent d’un fort rebond. COMP, ALPHA, SNX et AAVE ouvrent la voie… Les prochaines semaines seront révélatrices pour DeFi et le marché de la crypto en général.

Après le retour du fondateur de Synthetix, Kain Warwick, le projet a publié une mise à jour mensuelle en juin.

Parlant des développements de Layers 2 en termes de déploiement de Synthetix sur l’Optimistic Ethereum L2, qui “catalysera un énorme bond en avant pour le protocole”, l’équipe n’établit pas de calendrier précis mais a noté que chaque bogue qui est signalé et résolu maintenant, pendant la phase bêta, il y a un problème qui ne sera pas abordé avec un réseau principal public, donc il y a ça.

Les contrats à terme synthétiques ont également été lancés sur le réseau de test privé L2 le mois dernier avec un déploiement sur Kovan bientôt, puis sur le réseau principal OE par la suite.

Aujourd’hui, Synthetix a annoncé qu’à partir de cette semaine, les utilisateurs devront payer des frais de gaz pour effectuer des transactions sur L2. Bien que moins cher 50-100x que L1, Optimism ne relayera plus les retraits des utilisateurs de L2.

Il récompensera également les utilisateurs qui ont déjà (au 6 juillet) migré vers L2 en distribuant un total de 30 WETH aux portefeuilles éligibles, ce qui devrait suffire à couvrir plusieurs transactions menthe/burn/claim.

L’un des développements les plus intéressants récemment a été l’évolution de l’enveloppe ETH depuis son lancement, a noté l’équipe dans la mise à jour. L’enveloppe ETH, qui frappe directement le sETH avec de l’éther, contient désormais 175 000 ETH après un lent déploiement en mai. Cela a généré près de 2 millions de dollars de frais de frappe pour les jalonneurs SNX.

Les contrats wrapper, note l’équipe, sont une primitive extrêmement utile qui peut être utilisée pour introduire des garanties externes dans le système en plus des prêts adossés à l’ETH et au BTC et satisfaire la demande du marché en synthés pour stabiliser les chevilles de synthé.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.