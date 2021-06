Snyder veut diriger The Dark Knight Returns sans Affleck et Cavill

Une grande partie de la base de ce que les fans appellent maintenant le Snyderverse a été inspirée par The Dark Knight Returns, la bande dessinée acclamée de Frank Miller, dont Zack Snyder est un fan avoué. L’intrigue de Batman v Superman, et la confrontation entre les deux, ont bu directement des agrafes, mais le cinéaste a exprimé à plusieurs reprises ses souhaits pour une adaptation spécifique et très stricte du roman graphique, quelque chose qu’il a toujours en tête.

Il est vrai que Dawn of Justice intègre de nombreux éléments et références à l’histoire emblématique de Frank Miller, mais elle ne peut pas être considérée comme une adaptation en tant que telle. Ou du moins, Snyder ne le considère pas de cette façon, car lors d’une apparition sur le podcast Happy Sad Confused, il a assuré qu’il était toujours très intéressé à mettre l’œuvre originale à l’écran page par page. Bien sûr, sans Henry Cavill ou Ben Affleck.

« C’est mon rêve en or. The Dark Knight Returns”, a assuré le réalisateur d’Army of the Dead. « C’est mon Saint Graal. Un jour ! », a-t-il ajouté tout en assurant que Batman v Superman n’est pas une adaptation de la bande dessinée. “Je ne l’ai pas fait, je le jure!”

Lorsqu’on lui a demandé si Cavill et Affleck Snyder seraient dans sa version de rêve de The Dark Knight Returns, il a répondu: «Je ne pense pas. Je pense que ce serait mon truc. Il le ferait à 100%, à la manière de Watchmen, avec une véritable précision image par image. Et la vérité est que je ne pense pas que ce soit si cher, même si c’est assez imprudent.

«Mais vous savez, le script est tout simplement incroyable. Le dialogue de voix off de ce film serait simplement Frank Miller à son meilleur, avec toutes ces phrases comme “la pluie sur ma poitrine est un baptême”, a condamné Snyder, rappelant l’un des passages de la bande dessinée acclamée.

Source: Cependant