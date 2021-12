« So Long Baby »: Del Shannon en fait trois sur trois

Quand Del Shannon a sorti le single « So Long Baby » au Royaume-Uni au début de l’hiver 1961, il était déjà assuré d’une année qu’il n’oublierait jamais. L’unique « Runaway » avait été l’un des tubes de l’année, atteignant le numéro 1 des deux côtés de l’Atlantique, ainsi qu’en Australie, après quoi le super suivi « Hats Off To Larry » avait atteint la 6e place en Grande-Bretagne et une place plus élevée en Amérique, ainsi que la 2e place en Australie.

C’est à ce moment-là que Del a commencé à remarquer un contraste assez marqué entre sa fortune à la maison et celle au Royaume-Uni, où il développait une clientèle forte et fidèle qui lui a donné plusieurs autres succès majeurs. Le pugnace «So Long Baby», encore une fois écrit par Shannon lui-même, était l’histoire d’un gars qui tenait à dire à son ex-petite amie désormais qu’elle n’était pas la seule à fréquenter d’autres personnes. « J’ai des nouvelles pour vous », chante-t-il. « J’étais faux aussi. »

La chanson s’est essoufflée à la 28e place du compte à rebours américain, mais au Royaume-Uni, dans le classement du 7 décembre 1961, elle est entrée à la 37e place. C’était la semaine où Elvis Presley« His Latest Flame » et « Little Sister » recto-verso de ‘s ont été remplacés au n ° 1 par « Tower Of Strength » de Frankie Vaughan.

« So Long Baby » a bien grimpé au cours de sa deuxième semaine à la 20e place, la première des sept semaines consécutives du Top 20. À la mi-janvier, il a passé sa semaine dans le Top 10, à la 10e place. Del Shannon avait atteint trois Top 10 UK d’affilée – et au début de 1963, il avait fait sept top tenners sur huit apparitions dans les charts.

