Soapbox : 4 ans et Switch ont enfin obtenu l’audio Bluetooth, alors le chat vocal est-il le suivant ?

Image : La vie de Nintendo

Je peux entendre les fourches s’aiguiser alors permettez-moi de le dire tout de suite – j’aime vraiment Nintendo. Je passe la majeure partie de ma journée à me concentrer sur son matériel, ses jeux et les moments de plaisir associés. Alors je taquine la compagnie avec affection, mais bon sang elle mérite un peu de moquerie douce de temps en temps.

Et donc cette semaine, quatre ans et demi après le lancement du Switch, Nintendo a ajouté la prise en charge des périphériques audio Bluetooth via une mise à jour du firmware, rejoignant ainsi tous les autres composants majeurs du matériel de divertissement. Hourra ! Je me suis tellement habitué à avoir un casque filaire juste pour Switch lors de mes voyages que voir le déploiement de la mise à jour était plutôt amusant. Maintenant, je peux laisser les écouteurs filaires – qui ont déjà vu trop de voyages avant-vous-savez-quoi et l’usure associée – dans un endroit sûr pour me reposer en semi-retraite. Je sais, j’aurais pu avoir un dongle Bluetooth, mais j’ai pensé que si j’allais avoir des problèmes supplémentaires avec des écouteurs pour Switch, je pourrais aussi bien profiter de la qualité de ma seule paire de fantaisie, qui se trouve être câblée.

Cela ne veut pas dire que la solution actuelle pour mes écouteurs Bluetooth de base bon marché n’est pas sans quelques charmantes bizarreries de Nintendo. Par exemple, avec mon casque, je dois dire au Switch de se connecter à chaque fois, il ne les reconnaît pas immédiatement comme un vieil ami de la même manière que les autres appareils. Je rassemble des écouteurs Bluetooth sur le thème des fruits qui se connectent sans cette étape supplémentaire, donc c’est une petite ride – cela ne me prend que cinq secondes pour les connecter de toute façon (heureusement, il n’a fallu que je les synchronise une fois), donc je ne suis pas enclin à trop se plaindre.

Avec ma configuration, cela ressemble également à un léger travail de bodge, ce qui est clairement le cas, car Nintendo doit publier des avis sur les limites des numéros de contrôleur chaque fois que vous connectez un appareil Bluetooth. Ce n’est pas vraiment un gros problème dans le monde réel, bien que la qualité de la connexion ne semble pas excellente. Le son est bon, mais la latence est juste assez importante pour être perceptible, ce petit battement du son qui vient après l’action. Encore une fois, c’est très mineur, et après un certain temps, le cerveau va probablement se déconnecter et cesser de remarquer la déconnexion. Par rapport à la configuration et à la faible latence que j’ai pour les écouteurs jouant d’autres systèmes sur le téléviseur, la solution Switch lors de la lecture en mode portable a cette sensation de basse fidélité.

Pourtant, c’est un ajout bienvenu. Cela a également été amusant de discuter avec des collègues et des membres de la famille des raisons pour lesquelles cela aurait pu prendre autant de temps à Nintendo. La réponse la plus logique – basée sur les antécédents de Nintendo avec une technologie comme celle-ci – est que la société a peut-être considéré cela comme un passif de sécurité ; après avoir été si gravement brûlé à l’ère DS en particulier, le grand N est souvent carrément paranoïaque à propos des exploits et des hacks, aidant à expliquer pourquoi il n’y a pas de navigateur Web accessible aux utilisateurs sur Switch, même s’il existe et est utilisé au niveau du système pour diverses fonctionnalités. Bluetooth est une technologie originale et très vulnérable, et Nintendo a peut-être été trop prudent pour accepter ce que toutes les autres entreprises conviennent volontiers d’être un prix raisonnable à payer pour satisfaire les clients.

Alternativement, il peut s’agir d’un problème technique étrange, lié à la façon dont Nintendo a configuré son micrologiciel pour les manettes sans fil ; c’est discutable que cela prendrait plus de quatre ans à résoudre, mais reconnaissons simplement que c’est un facteur potentiel.

Image : Polina Tankilevitch, Pexels

Imaginons, cependant, que Nintendo ait un moment eureka et examine toutes ces fonctionnalités intéressantes sur la PS3 et la Xbox 360 – peut-être que le chat vocal approprié est le prochain? Nous savons, peu probable, mais ce serait quand même bien.

Bien que le Switch n’ait pas de microphone intégré, ce n’est pas une raison pour que le Switch ne prenne pas en charge le chat vocal. La manette Xbox Series X n’a ​​pas non plus de microphone, car beaucoup de gens ont des écouteurs sans fil et des casques dédiés qui font le travail. Tout dépend de l’interface utilisateur et de ce que les détenteurs de plate-forme autorisent, et cela a toujours été le problème avec Nintendo et le chat vocal. Le Switch a bien sûr son application téléphonique, ce qui est … regardez, disons simplement qu’il est en grande partie abandonné, est une perte de temps générale et passe rapidement à autre chose.

En ce qui concerne les consoles Sony et Microsoft, vous pouvez facilement organiser des fêtes, mettre un casque et discuter tout en jouant. Switch a un peu rattrapé son retard à certains égards, avec des améliorations progressives qui ont permis d’inviter plus facilement des amis et de rejoindre rapidement des jeux en ligne, c’est donc une bonne idée. Pour parler réellement sur Switch, cependant (dans les jeux qui n’ont pas implémenté leurs propres solutions de chat vocal), vous devez lancer une application de votre choix sur un téléphone / une tablette / n’importe quoi et parler à des amis à travers cela. Lorsque vous comparez cela aux solutions intégrées sur d’autres systèmes de jeu, qui gèrent même les entrées sonores entre l’audio du jeu et le volume de la voix, les méthodes de bricolage pour les joueurs Switch sont plutôt idiotes.

Image : Nintendo

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Nintendo a évité le chat vocal, et à certains égards, la réflexion est honorable. Au fil du temps, Nintendo s’est continuellement éloigné de la prise en charge de la communication au niveau du système entre les joueurs en raison de préoccupations concernant la sécurité des enfants, en particulier. Nintendo est une marque qui a bâti son nom sur la sécurité des familles et des jeunes joueurs. Ainsi, chaque fois que des applications ou des services de communication ont été abusés, l’entreprise a opté pour la sécurité et les a fermées. C’est compréhensible, et le sentiment est bon.

Cela dit, cependant, vous pourriez affirmer qu’une surabondance de prudence est mauvaise pour l’objectif d’unir et de connecter les gens à travers le merveilleux moyen des jeux. Il est possible d’avoir des services de chat vocal au niveau du système ainsi que des options de personnalisation et de contrôle parental robustes. Si les parents sont concernés, ils peuvent simplement désactiver la fonctionnalité derrière ce menu contrôlé par mot de passe et le problème est résolu. Il est possible que presque tout dans la technologie soit négatif ou abusif, mais une conception intelligente peut signifier que ces caractéristiques peuvent être positives à 99,9%.

Cela arrivera-t-il ? Eh bien, je ne retiendrai pas mon souffle, mais j’ai alors pensé que Nintendo ne prendrait jamais la peine de prendre en charge les appareils audio Bluetooth sur Switch pour ses propres raisons étranges et c’est arrivé à l’improviste. Peut-être, juste peut-être que Nintendo prendra du recul par rapport à son approche trop prudente et laissera les joueurs se connecter vraiment grâce à son merveilleux matériel.