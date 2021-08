Soapbox : Chiptune est génial, mais l’impact d’un orchestre complet est imbattable

Image : Ludwig Kwan via Pexels

C’est merveilleux de voir l’amour pour la musique de jeux vidéo dans notre festival de musique de jeux vidéo Nintendo Life actuel ; il célébrera à juste titre toutes sortes d’audio et de bandes sonores à travers des jeux et des genres variés. Lorsque la bonne musique se combine avec un jeu exceptionnel, il n’y a sans doute pas d’expérience de divertissement plus satisfaisante ; la fusion de la narration, des visuels, de l’audio et de l’agence de joueurs rend le jeu vraiment unique.

Pour ce petit article, je me concentre cependant sur une ambiance et un style spécifiques – la musique de jeu orchestrale.

Je suis plutôt partial dans ce cas, avec une histoire qui me pousse à m’évanouir immédiatement lorsque j’entends des cordes balayantes, la profondeur des cuivres et des bois, et le rythme entraînant des percussions. Il était une fois, voyez-vous, j’avais l’intention d’être musicien d’orchestre, et j’étais presque assez bon sur le cor français pour postuler à des collèges et poursuivre ce rêve ; J’ai finalement opté pour la littérature et l’écriture, mais c’était une décision qui aurait pu aller dans les deux sens.

Quand j’étais jeune, ce genre de musique et les sons uniques d’un orchestre complet travaillant en parfaite harmonie n’apparaissaient pas beaucoup dans les jeux vidéo. C’était principalement pour des raisons technologiques, mais même lorsque la technologie du CD-ROM a commencé à émerger – c’est dans les années 90, pour ceux qui doutaient de mon avance vers l’âge mûr – de nombreux studios de jeux n’étaient toujours pas enclins à embaucher des musiciens d’orchestre et à mettre cela niveau de production et l’investissement financier associé dans les bandes sonores de leurs jeux. C’est aussi très bien – les sons synthétiques, chiptune, etc., peuvent sembler incroyables.

Je me souviens très bien, cependant, du moment où j’ai commencé à jouer à Super Mario Galaxy sur Wii et une piste orchestrale live a commencé. C’était l’une des premières fois que j’entendais de la musique avec ces sons dans un jeu. Je sais que c’était loin d’être le premier jeu à avoir de la musique orchestrale, c’était juste l’un de mes premiers (et celui de Mario aussi, allez-y). Oui, le jeu lui-même était – et est toujours – magique, innovant et brillamment conçu, mais la musique, comme toutes les bonnes bandes sonores, s’est intégrée à l’expérience. La grandeur et la pure exubérance du gameplay ont été rehaussées par cette puissante section de cuivres déclenchant une séquence simple. Des sections de violon ludiques ont donné un peu plus de vigueur aux sauts, sauts et sauts de Mario.

La musique de Skyward Sword est au cœur de son attrait… cet acte de voler sur un Loftwing est plus magique compte tenu des sonorités orchestrales dramatiques qui l’accompagnent

Une autre bande-son incroyablement bonne de Nintendo, avec laquelle j’ai repris connaissance récemment, est The Legend of Zelda: Skyward Sword. Il s’agissait d’une sortie anniversaire majeure sur Wii et Nintendo s’est également lancé dans une bande-son orchestrale pour la première fois dans cette série, ce qui en fait même un élément clé de son marketing à l’époque.

C’était vers la fin d’un âge d’or au cours duquel les consoles Wii et DS se sont envolées, et Nintendo préparait également la première de ses tournées musicales “Symphony of the Goddesss” de la musique Zelda. À ce stade, les normes audio dans les jeux atteignaient un tout nouveau niveau et, à certains égards, Nintendo suivait simplement le rythme des autres grands éditeurs qui adoptaient des productions musicales à plus gros budget.

La musique de Skyward Sword est, à mon avis, au cœur de son attrait. Lorsque vous planez au-dessus des nuages, les visuels et le gameplay sont agréables, bien sûr, mais cet acte de voler sur un Loftwing est plus magique compte tenu des tons orchestraux dramatiques qui l’accompagnent. Ma musique préférée dans le jeu est à peine utilisée, mais quand je l’ai entendue jouer à travers la réédition HD, j’ai immédiatement commencé à sourire – un léger rayon de soleil d’un morceau qui met l’accent sur l’amitié partagée par Link et Zelda.

Ce que de telles bandes sonores montrent également à un public plus large, c’est que, étant donné un orchestre complet et un temps d’enregistrement complet, les compositeurs qui ont fait carrière dans le jeu vidéo – des personnes qui ont dû travailler avec des restrictions et des exigences techniques uniques pendant des décennies – sont tout aussi créatifs et aussi talentueux que ceux du cinéma, de la télévision ou même de la musique orchestrale moderne.

La musique de jeu n’est plus injustement considérée comme un accompagnement simpliste de l’action, elle fait désormais partie intégrante de l’expérience et est plus largement respectée dans la culture populaire.

Beaucoup d’entre nous le savent en tant que fans de jeux vidéo ; la plupart de ceux qui lisent ceci auront probablement une place spéciale dans leur cœur pour des bandes sonores de jeux spécifiques, orchestrales, chiptune, midi ou autre. Pourtant, nous avons progressivement vu une culture populaire plus large embrasser et accepter cela aussi. La musique de jeu n’est plus injustement considérée comme un accompagnement simpliste de l’action, elle fait désormais partie intégrante de l’expérience et est plus largement respectée dans la culture populaire et d’autres groupes plus spécialisés. Classic FM, par exemple, a une section sur son site Web dédiée à VGM et joue régulièrement de la musique de jeux – au grand dam des «puristes» classiques, nous en sommes sûrs. Là encore, les puristes croustillants dans tous les domaines d’intérêt bénéficient généralement d’un coup de pied dans leur complaisance.

Et non, je ne prétends pas un seul instant que les bandes sonores orchestrales sont meilleures en raison de leur méthode d’enregistrement et de son, elles ne sont qu’un son très apprécié que nous entendons dans les jeux modernes. Pour moi, sur le plan personnel, cependant, en tant que personne qui a autrefois consacré une grande partie de ma vie à la musique live, c’est toujours un plaisir de jouer à un jeu avec cet accompagnement distinct. Je pense aux dizaines de musiciens, suivant leur chef d’orchestre et créant un son spécial, tout cela pour que mes actions dans le jeu puissent être un peu plus percutantes, dramatiques ou, peut-être, émouvantes.

Ainsi, chaque fois qu’un développeur de jeux décide que le bon son pour son expérience est un orchestre en direct, cela me fait sourire.

