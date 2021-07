Soapbox: la bibliothèque de Nintendo Switch Online est un instantané des étagères de jeu des années 90

Un autre trio de jeux classiques vient d’être annoncé pour le remplacement de la console virtuelle réservée aux abonnés de Nintendo, cette fois Claymates, Jelly Boy et Bombuzal. Ils ont tous une chose très spéciale en commun : ce sont tous des jeux que personne n’a demandés et que personne n’a voulus.

Nintendo aurait pu sortir n’importe quoi – comme… disons Earthbound, juste pour tirer un nom aléatoire et certainement pas chargé d’un chapeau – et à la place, ils nous ont donné une sélection de titres que beaucoup de gens ont dû se donner la peine de chercher juste pour qu’ils puissent déterminer ce dont ils avaient besoin pour se mettre en colère sur les réseaux sociaux en premier lieu.

Je le dirai haut et fort, cependant : Nintendo a fait le bon choix, et j’espère que d’autres versions de Nintendo Switch Online contiennent des jeux comme ceux-ci.

Là-haut avec Super Mario World ? Bien sûr que non, mais cela ne le rend pas sans valeur

Entre des souvenirs naturellement flous et Internet fournissant une police infinie d’articles « Best of » pour parcourir à loisir le meilleur de la bibliothèque de la SNES (à laquelle nous contribuons avec plaisir et enthousiasme, bien sûr), le fait est que ces jeux que nous juger pour résister à l’épreuve du temps ne reflète qu’une infime partie de tous les titres disponibles pour la merveille 16 bits de Nintendo.

Nous nous sommes retrouvés coincés dans une ornière hautement organisée de classiques trop familiers aux côtés d’une pincée de raretés que personne n’avait achetées à l’époque, des jeux étranges et incompris qui ont été renommés comme innovants et expérimentaux des décennies plus tard (maintenant que personne n’avait à payer pour eux) , importez des jeux que la plupart des gens ne pouvaient pas acheter à l’époque, et encore moins lire, et des titres qui, selon votre région, n’ont peut-être jamais existé. Chrono Trigger est officiellement un jeu DS pour les fans européens de Nintendo, pour donner un exemple notable.

Et l’effet secondaire malheureux de tout cela est que le meilleur des meilleurs est devenu notre référence attendue ; des phares qui façonnent le genre, oh-si-très-ordinaires ; l’incroyablement rare jamais à plus de quelques clics de souris occasionnels. Ce dernier exemple est une aubaine incroyable, mais il a faussé notre réflexion non seulement sur ce qu’était la SNES, mais aussi sur ce qu’elle pourrait être.

La bibliothèque Nintendo Switch Online est imprégnée d’une honnêteté que nous avons perdue au fil des ans alors que nous avons activement élargi nos palettes et séduit nos papilles gustatives avec des obscurités rétro

La Super Nintendo a toujours été plus que le jouet RPG de Squaresoft ou la centrale électrique pré-rendue de Rare, plus que quelque chose à vénérer ou à apprécier, tout le monde hochait la tête avec une crainte uniforme et silencieuse devant les «bons» jeux et ne regardait même pas le reste. C’était une machine pour tout le monde ; pour les gens qui ont joué FIFA, pour les enfants captivés par le dernier dessin animé lié (qui à l’époque aurait été quelque chose comme Animaniacs ou Tiny Toon Adventures: Buster Bustes Loose), pour les adolescents désespérés de jouer Perte peu importe ce que disent leurs parents. Les étagères des chambres à coucher ne s’inclinaient pas sous le poids des importations dignes de Super Famicom ou des bizarreries de traduction uniquement en Europe comme Pop’n TwinBee et Les pompiers dans les années 90, et le choix « inhabituel » de Nintendo d’offres NSO reflètent la réalité plus large d’une manière que nos propres discussions rétro le font rarement.

La bibliothèque Nintendo Switch Online est imprégnée d’une honnêteté que nous avons perdue au fil des ans alors que nous avons activement élargi nos palettes et séduit nos papilles gustatives avec des obscurités rétro avec toute la vitesse et l’empressement que nous avons déjà affichés lors de la prise d’une nouvelle console et volontairement laissant derrière eux les générations précédentes. Bombuzal n’a pas mis le feu au monde lors de sa sortie sur SNES en 1990 et il est juste de dire que ce ne sera pas le cas maintenant non plus, mais c’est quelque chose de différent, quelque chose d’inhabituel, quelque chose qu’un frère ou un ami d’école aurait acheté d’occasion et placé à côté à leur copie de Commandant de l’aile ou alors Parc jurassique.

Je ne sais pas quel est le problème, ces jeux valent tous la peine d’être joués, à tout le moins ils sont intéressants. Jeux moins connus FTW! https://t.co/GDCMpXeL3Z— Paul Darbyshire (@pablo_0151) 21 juillet 2021

Le nouveau souffle de ce jeu sur le Switch est une chance pour nous de réinitialiser et de réajuster, de ne plus jouer aux mêmes meilleurs jeux SNES de tous les temps – les jeux que tout le monde savait être les meilleurs de tous les temps l’année dernière et l’année précédente cela, et la ou les décennie(s) avant cela – mais pour jouer à une sélection plus large et «plus vraie» de jeux SNES. Pour jouer à des jeux dont nous n’avons jamais entendu parler, des jeux que nous avons toujours eu l’intention d’essayer mais que nous n’avons jamais vraiment pu essayer, des jeux qui peuvent offrir l’expérience rétro la plus précieuse de toutes : une nouvelle expérience connectée à quelque chose d’ancien et de familier, Arrêtez-vous et réfléchissez, un jeu sur lequel nous ne nous sommes pas encore fait une opinion avant la fin du téléchargement.

Vous n’avez pas besoin d’aimer l’un des jeux SNES de la dernière offre NSO de Nintendo ou de prétendre qu’il s’agit de joyaux précédemment cachés. Ils ne sont pas affreux, mais ils ne sont pas si géniaux que ça, et je ne prétends pas le contraire. Mais peut-être que si vous les essayez, vous découvrirez qu’ils sont une façon amusante de tuer un après-midi. Ou une nouvelle expérience horrible à gémir à un ami la prochaine fois que vous lui parlerez. Ou un joyeux rappel à quel point votre classique préféré a toujours été spécial et en avance sur le peloton. Ces versions fournissent au moins un contexte pour toutes les légendes déjà présentes et les autres que vous espérez toujours qu’elles ajouteront plus tard; une chance de voir les hauts, les bas et des exemples plus honnêtes de « ordinaire » disponibles sur le matériel.

Image : Nintendo

Cet article prendrait un ton très différent si la sélection rétro de Nintendo Switch était proposée par rotation, en échangeant des favoris précieux tels que Yoshi’s Island ou Donkey Kong Country pour des inconnues relatives, mais en l’état, il y a maintenant plus d’une centaine de jeux parmi lesquels choisir. sur le service, y compris certains des plus grands et des meilleurs jeux Nintendo de l’époque, des jeux qui commandaient des prix élevés lorsqu’ils étaient neufs ou étaient si difficiles à trouver à l’époque, ceux qui ont eu la chance de le faire racontent encore des histoires de longs trajets en voiture ou incroyablement échanges chanceux avec des amis. Ces jeux sont toujours là et prêts à jouer n’importe où et n’importe quand aussi longtemps que dure votre abonnement.

Et ceux qui ne le sont pas ? Vous pouvez toujours acheter Earthbound directement auprès de Nintendo pour 3DS et Wii U dès maintenant si vous le souhaitez vraiment, et pour bien moins que même le plus beau panier en vrac acquis sur eBay vous coûtera également. Si c’est trop difficile à surmonter pour une raison quelconque, d’autres avenues moins légitimes existent – ​​et Jelly Boy sera toujours prêt et vous attendra lorsque vous aurez terminé.