Soapbox: La musique ne vient pas plus effrayante et plus triste que Zelda: Majora’s Mask

Je n’ai pas joué à Majora’s Mask quand il est sorti pour la première fois, et Dieu merci, je ne l’ai pas fait – j’aurais probablement arrêté de jouer aux jeux vidéo à ce moment-là. Je veux dire, j’avais l’habitude de faire des cauchemars sur les effets sonores du vent dans Ocarina of Time (pour ma défense, ils sont effrayants); Je ne sais pas comment j’aurais géré la terreur existentielle et la menace constante de mort qui imprègnent Majora’s Mask.

Mais maintenant que je suis adulte et que je suis très courageux, j’ai terminé Majora’s Mask – merci, merci, je suis un héros – et la musique, je dois le dire, est l’une de mes bandes originales préférées de Zelda. Malgré cela, je ne l’écouterai presque jamais, car j’ai la garantie d’être sur le qui-vive pour le reste de la journée.

Tout commence avec le thème Clock Town, qui est également le thème de l’écran titre ; en accord avec le dispositif narratif général du “temps”, il devient chaque jour plus rapide et plus frénétique. Vous ne le remarquerez peut-être même pas (du moins, je ne l’ai pas fait ; j’ai dit que j’étais courageux, pas observateur), mais ressentirez plutôt un sentiment général d’anxiété et de tension le dernier jour, alors qu’il y a tellement de choses à faire, et littéralement si peu de temps.

La bande-son dans son ensemble est bourrée de cors menaçants, d’affrontements de cymbales, de dynamiques étranges et de bruits dissonants de toutes sortes, représentant le malaise au cœur de l’histoire du jeu : deux enfants, Link et le Skull Kid, aux prises avec l’identité et ne sachant pas où ils appartiennent. Le thème de Majora, qui se joue dès que vous rencontrez le Skull Kid, donne le ~ton~ général de la musique du jeu : un chant funèbre lent, troublant et tendu, mais avec un noyau de mélancolie. Tout comme la musique discordante en général, on a l’impression qu’elle a besoin d’être réparée – c’est précisément ce que vous devez faire.

Cette musique énervante est, bien sûr, équilibrée par le Song of Healing, une douce mélodie qui agit comme un baume pour vos oreilles, comme il se doit. C’est le nœud qui maintient Majora’s Mask ensemble: Link le joue pour réparer beaucoup de choses, mais en grande partie il l’utilise pour faire savoir aux gens que c’est bien que tout soit un peu cassé aussi.

The Song of Healing est incroyablement mélancolique, car le jeu l’est aussi : même dans ses moments les plus brillants, le message est toujours de trouver la force d’avancer. The Song of Healing nous le dit avec son son douloureux et doux-amer : c’est un chant d’acceptation que le changement est déchirant, mais nécessaire. Guérir, ce n’est pas faire disparaître la douleur, mais apprendre à vivre, avec la douleur dans le cœur.

La bande originale de Majora’s Mask me rappelle l’art japonais de kintsugi, qui consiste à réparer la poterie cassée avec de l’or, rendant ainsi la pièce “cassé” encore plus belle qu’auparavant en mettant en évidence ses défauts et son histoire. Termina a besoin d’être sauvé, mais bon nombre de ses problèmes existaient bien avant que la lune ne commence à s’effondrer, et c’est le travail de Link de réparer ces fissures avant même qu’il puisse penser à les sauver de la menace beaucoup plus grande.

De même, les chansons ont l’impression d’avoir été cassées et réassemblées ; comme un banc déformé, ils sont censés vous mettre mal à l’aise. Le jeu est le même : avec une limite de temps d’un an, ils ont été obligés de réutiliser de nombreux atouts d’Ocarina pour économiser des efforts, et le résultat est quelque chose d’un peu désordonné, extrêmement étrange et d’autant plus beau pour cela.

Mais si Termina au début n’est pas cassé et que Termina à la fin est cassé, mais recousu, alors mes pièces préférées sont celles du milieu, où tout est en lambeaux. Et aucun d’entre eux n’est plus emblématique de cet état fragmenté que l’Élégie du Vide, qui survient au sommet de la tension dans le jeu : juste après que Link a déverrouillé le Masque Mojo, le Masque Zora et le Masque Goron, qui permettent tous lui de changer de forme.

L’élégie du vide est une chanson funèbre, qui convient à un air qui permet à Link de créer des statues sans vie de ceux qui sont morts pour l’aider. Il vous est enseigné par un patron qui s’avère n’être pas du tout méchant – juste maudit. Il dit à Link de croire en ses amis et de pardonner l’échec, et lui fournit l’élégie afin d’invoquer « un soldat qui n’a pas de cœur ». Le texte fait référence aux statues laissées comme des « coquilles » – comme si Link lui-même était en train de perdre sa peau.

Lorsque vous apprenez l’élégie du vide, tout est vraiment triste. Un tas de gens que vous avez rencontrés sont morts. Vous avez été témoin de la solitude, du chagrin, de la perte et du chagrin. Vous savez ce que vous devez faire – invoquer les quatre géants – mais vous avez vu tellement de misère qu’il est difficile de continuer. Tout est cassé, mais vous avez tous les morceaux, et la seule chose à faire maintenant est de les remonter.

Mais ce nihilisme et cet épuisement sont parfaitement rendus dans l’élégie du vide. C’est le nadir absolu de l’histoire du jeu, et c’est facilement la plus effrayante de toutes les chansons en conséquence… et pourtant, malgré la misère, les cors durs et les cordes mal à l’aise, il y a ce piano délicat en arrière-plan, et la résolution de celui-ci semble presque rassurante. Si cette chanson pouvait vous raconter une histoire, ce serait celle d’aller de l’avant, de faire ce premier pas et de ramasser les morceaux, même si vous ne le voulez pas.

En repensant à Ocarina of Time, qui a pris plus de deux fois plus de temps à faire que Majora’s Mask, la musique est pour la plupart grandiose, radicale et héroïque; très approprié pour une aventure épique qui sort tout droit d’un conte de fées, avec des gentils contre des méchants. (Je pense toujours que Temple of Time est effrayant, mais cela pourrait être juste moi.)

Ocarina suit le parcours d’un héros très typique, mais Majora’s Mask est l’histoire d’une personne qui a échoué, maintes et maintes fois. Il a été abandonné par sa fée guide. Pendant la majeure partie du jeu, il ne combat pas un « méchant » ; l’antagoniste principal n’est qu’un enfant solitaire qui devient un peu fou de pouvoir, mais il n’est pas méchant. Et pour couronner le tout, ce Link n’a pas sauvé le monde – en fait, il ne réussit qu’à sauver une petite ville à la fin, et selon l’Encyclopédie Zelda, Termina disparaît après le départ de Link :

“Alors que le cœur pur du héros permet au monde de Termina de se délecter momentanément de son salut, dès son départ, ce monde cesse d’exister.”

Vous ne pouvez pas vraiment faire valoir que “tout est futile” plus fort que ça, hein ?

La plus grande force de la série Zelda a toujours été sa musique – il y a une raison pour laquelle tout le monde connaît l’emblématique fontaine des fées, après tout – mais une bonne musique ne signifie pas toujours qu’elle est amusante à écouter. Majora’s Mask atteint son objectif de vous faire complètement flipper en vous faisant souhaiter d’écouter à peu près n’importe quoi d’autre.

