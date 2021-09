Soapbox: L’ère du groupe de rock, du héros de la guitare et des instruments en plastique était stupide mais spéciale

Image : Harmonix

Au cours des dernières semaines, cela a été très amusant de partager une vaste gamme de fonctionnalités sur le thème de la musique dans le cadre du Nintendo Life VGM Festival. Une grande partie de notre objectif, à juste titre, a été de mettre en évidence les incroyables talents derrière les bandes sonores et la conception audio que nous apprécions dans les jeux. Pour changer un peu, cependant, je voulais réfléchir à une époque révolue où les instruments en plastique et la réalisation de souhaits étaient à la mode – l’époque de Rock Band et Guitar Hero.

Comme The Beatles vs The Rolling Stones, ou Blur vs Oasis, ces deux marques se sont affrontées au cours des années 2000, et en quelques années vertigineuses, nous avons eu beaucoup de jeux de rythme et d’accessoires assortis qui ont inondé le marché. Je n’avais aucune allégeance de toute façon, sautant entre les adresses IP en fonction du jeu qui me plaisait, et l’héritage est une pile d’instruments en plastique colorés dans le grenier, poussiéreux et dans un boîtier ennuyeux à peine fonctionnel. Pourtant, pas plus tard qu’à Noël dernier, je les ai sortis, consciencieusement dépoussiérés, pour un peu de musique coopérative.

Alors que certaines familles jouent à Mario Party et à Mario Kart, en ce qui concerne les jeux multijoueurs pendant les vacances – ainsi que les vrais jeux de société, bien sûr – c’est un peu différent dans la maison de mes parents. Bien sûr, mes parents sont à la retraite et mon frère et moi nous précipitons vers la cinquantaine [aren’t you already middle-aged? – Ed], mais nous nous réunissons toujours à la fin de l’année et faisons à peu près les mêmes choses qu’il y a 20 ans. Nos routines sont bien établies et je ne pense pas que nous les changerons jamais volontairement.

Même dans l’ancien temps, nous n’étions pas exactement le groupe de jeunes photogéniques de 20 ans des publicités – mon frère et moi échangerions entre la basse et la guitare solo, et mes parents se joignaient parfois à eux aussi. Ensuite, il y a les tambours du Rock Band, des trucs idiots qui sont en fait très bruyants à la manière d’un jouet.

Il se trouve aussi que nous sommes une famille qui aime la musique. Mon frère jouait de la clarinette à la nuit des temps, et quand j’étais adolescent, j’étais suffisamment sérieux dans mes études musicales pour flirter avec l’idée de devenir musicien classique professionnel. Mes parents sont aussi de grands fans de musique, alors pendant des années, ces jeux – les versions Wii dans ce cas – étaient des incontournables. À Noël dernier, l’une des guitares Guitar Hero fonctionnait à peine, mais nous en avons quand même profité au maximum. L’attrait ne se fane jamais.

Nous avons quelques entrées Guitar Hero, qui sont idéales pour les morceaux de rock classique. Mon préféré absolu cependant, et celui qui rassemble tout le monde dans la pièce, est The Beatles: Rock Band. Mon père joue moins à des jeux que nous tous, mais il adore les Beatles, et en grandissant en écoutant leurs albums, j’ai l’impression de connaître à peu près toutes les paroles qu’ils ont écrites. C’est le jeu où nous nous rapprochons d’un groupe complet – guitare, basse et batterie, et c’est toujours l’un des meilleurs plaisirs.

Et vraiment, en tant que projet, c’était sans doute le sommet de l’époque. Il ne fait aucun doute qu’EA, MTV Games et Harmonix ont dû se plier en quatre pour obtenir les droits du groupe le plus célèbre de tous les temps, et ce qui est fascinant, c’est que le travail qu’ils ont fait en mixant les morceaux a fourni des copies de la musique des Beatles de la plus haute qualité. avait été entendu jusque-là. Giles Martin — fils du célèbre producteur des Beatles George Martin — a minutieusement déconstruit et amélioré les enregistrements sources, qui ont ensuite été convertis en « tiges » pouvant prendre en charge chaque partie et leur gameplay. Le type de travail effectué sur le jeu est encore utilisé maintenant pour produire des mélanges d’enregistrements emblématiques.

Même sur Wii, qui était bien sûr en 480p en définition standard, le jeu avait l’air fantastique. L’équipe de développement a clairement respecté et admiré le groupe, car le style et la qualité des clips/performances de chaque morceau étaient magnifiques. C’était comme jouer à travers une réimagination historique d’un âge d’or de la musique. Absolument merveilleux.

Et regardez, aucun de nous ne prétendait que cela nous rendait bons pour les vrais instruments. Les parties de batterie ont été simplifiées, et bien que je puisse jouer de certains instruments, la guitare n’en fait pas partie – être capable de tuer des morceaux de rock sur une hache en plastique avec des boutons colorés ne fait pas de moi un guitariste. Mais quel plaisir idiot c’était, un véritable accomplissement de souhait, exécuté avec aplomb.

Malheureusement, EA et Activision – en tant qu’éditeurs – ont surjoué leurs mains à cette époque, inondant le marché de trop de suites et de variations sur des accessoires coûteux. Les ventes ont chuté et une tentative de retour une génération plus tard a échoué.

Comme beaucoup de grands moments, c’était une flamme qui brûlait trop fort. Mais quand même, venez les vacances, je vais dépoussiérer ces instruments une fois de plus et “jouer” de la musique merveilleuse une fois de plus, avec un peu d’aide de mes amis.