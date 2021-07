Soapbox : les Indies ouvrent la voie mais Nintendo montre des progrès en représentant les personnes de couleur

Image : Nintendo

Avant de commencer, permettez-moi d’aborder une chose : la représentation médiatique est importante. L’a toujours été, le sera toujours, mais beaucoup se demandent pourquoi. Chaque fois que ce sujet apparaît, des commentaires comme « pourquoi est-ce important ? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement jouer au jeu ? » apparaissent et si vous avez déjà pensé cela, il y a de fortes chances que vous ayez toujours été bien représenté. Ces dernières années, l’industrie du jeu est devenue plus inclusive et bien que des progrès restent nécessaires, heureusement, cela ne ralentit pas. Cependant, malgré des avancées positives, ces efforts continuent de se heurter à une résistance intense.

Lorsque Nintendo ne peut pas décrire des initiatives de diversité extrêmement basiques sans accusations de « proxénétisme » ou de « signalisation de la vertu », c’est un problème. J’ai perdu le compte du nombre de fois où j’ai vu des représentations POC (personnes de couleur) décrites comme « forcées » ou « politiques », et c’est la même chose pour les personnages LGBTQ+. Pour de tels critiques, discuter simplement de ces questions est trop. Ils nous disent que nous serions mieux servis en restant silencieux et que mettre en évidence ces problèmes ne fait qu’approfondir le fossé, ce qui serait une prise bizarre si ce n’était pas aussi complètement transparent. Il n’y a rien de politique à ce que les gens existent ou veuillent jouer eux-mêmes dans les jeux vidéo, se mettre dans ces mondes fait partie de l’évasion. Après tout, combien de fois nous sommes-nous tous reproduits (ou du moins tenté de le faire !) à l’intérieur d’un créateur de personnage ?

En tant qu’homme anglo-caribéen, personnellement, je veux juste voir les personnages POC représentés. Nous n’avons pas besoin de grandes explications, de raisons narratives élaborées et, s’il vous plaît pour l’amour de Dieu, pas de stéréotypes. Laissez-les simplement être là comme un acteur normal, le travail est fait. Ce n’est pas une demande déraisonnable. Parfois — pas tout le temps, forcément, mais parfois — j’aimerais incarner quelqu’un qui me ressemble, voir des personnages qui pourraient avoir des expériences partagées. De nombreux jeux n’ont pas besoin d’histoire, mais nous nous investissons souvent lorsqu’ils le font, et c’est alors que cela devient plus qu’un « simple jeu ». Compte tenu de ce contexte actuel, il est important de reconnaître quelle représentation nous avons déjà, et au cours des dernières années, Nintendo s’est lentement amélioré.

La présentation originale de Mr. Game & Watch dans Super Smash Bros. présentait une brève apparition du stéréotype amérindien, que Nintendo n’a pas tardé à corriger (Image: Nintendo)

Maintenant, je ne vais pas revendiquer Nintendo comme un bastion de représentation POC et je ne peux pas ignorer où cela s’est mal passé. Mr. Game & Watch utilisant une silhouette amérindienne (avant d’être rapidement supprimée) dans Super Smash Bros. Ultimate est peut-être l’exemple le plus récent. Le design original de Jynx de Pokémon ressemblait à un blackface, et le design japonais de Skull Kid a suscité à l’origine des critiques similaires. N’oublions pas Punch-Out !! soit, en utilisant des stéréotypes comme d’abord nommer le combattant russe « Vodka Drunkenski », avant de le changer en Soda Popinski.

Breath of the Wild nous a donné Lady Urbosa, une chef intrépide mais compatissante, emmenée trop tôt par Calamity Ganon

Certes, la plupart des cas répertoriés ici sont historiques et les temps récents ont montré des actions d’entreprise plus positives. Parallèlement à la récente affirmation du président de Nintendo, Shuntaro Furakawa, en faveur de la diversité, l’année dernière, Nintendo a rejoint Microsoft, Sony et d’autres éditeurs pour partager leur soutien aux communautés noires et au BLM dans le monde entier. De plus, selon un tweet maintenant supprimé, un employé de Nintendo a suggéré que l’entreprise doublait les dons à des causes connexes, allant au-delà de sa politique standard consistant simplement à faire correspondre les dons. Bien sûr, comme pour toute entreprise ou cause, vous pouvez affirmer que cela aurait pu faire plus – et à certains égards, je suis enclin à être d’accord – mais le fait que nous voyions en fait une action visible est une amélioration.

Dans ses jeux, la représentation POC était plutôt légère jusqu’à ces dernières années, et une apparition “plus tôt” notable était la tribu Gerudo dans la série Zelda. Alors que Ganondorf était le roi Gerudo, la franchise nous a apporté de solides exemples de Gerudo qui s’est finalement opposé à lui, comme Naboruu d’Ocarina of Time, le sage de l’esprit. Plus récemment, Breath of the Wild nous a donné Lady Urbosa, une chef intrépide mais compatissante, emmenée trop tôt par Calamity Ganon. Quant au successeur d’Urbosa, Riju, nous avons trouvé un personnage intéressant – un personnage qui est arrivé à son poste trop jeune, plein de doutes mais finalement un leader capable.

© Nintendo © Nintendo

Entre ces deux entrées Zelda, une source surprenante de représentation POC est également venue de Metroid: Other M de 2010, et bien que je ne prétende pas qu’il n’y a pas de critiques valables concernant la représentation de Samus dans ce jeu, Team Ninja a fait un excellent travail avec Galactic Le soldat de la Fédération Anthony Higgs, l’un de ses vieux amis. Réunis à bord du BOTTLE SHIP, non seulement Higgs s’avère être un bon soldat, mais il est l’un des rares personnages à montrer un véritable respect à Samus tout au long de cette aventure. Sans aucun doute, leur amitié a été l’un des points forts de Other M.

non seulement Higgs s’avère être un bon soldat, mais il est l’un des rares personnages à montrer un véritable respect à Samus tout au long de cette aventure

Fire Emblem est un autre exemple marquant, mais jusqu’à Three Houses qui ne s’étendait jamais au-delà des personnages recrutables mineurs. Aux côtés d’Edelgard et de Dimitri, Claude est devenu un leader vraiment intrigant de l’Alliance de Leicester, facile à vivre en surface mais un stratège rusé en dessous. Le rôle de Dedue ne peut pas être sous-estimé et bien qu’il ne soit pas aussi important, sa position de fidèle serviteur de Dimitri a mis en évidence les préjugés que beaucoup au sein du royaume sacré de Faerghus ont envers sa patrie, Duscur. Petra aussi, la princesse héritière bienveillante de Brigid, qui est un otage politique pour l’empire adrestien, après que son État a été contraint à la vassalité.

En particulier sur Switch, la bibliothèque de Nintendo n’a cessé de s’améliorer dans ce domaine. Alors que Pokémon Soleil et Lune a présenté plusieurs personnages POC comme les capitaines d’essai Ilima et Kiawe – sans oublier Kahuna Olivia de l’île d’Akala – Sword and Shield s’est encore appuyé sur cela en offrant une représentation clé avec notre rival Hop, Gym Leader Nessa et le champion de la région de Galar, Leon. Splatoon 2 mettait en vedette un nouveau DJ avec Marina aux côtés du partenaire du groupe Pearl, vous saluant chaque fois que vous lanciez le jeu avec les détails du match, tandis que Twintelle d’ARMS est devenu un choix populaire auprès des joueurs, rejoint par Misango dans la liste plus large.

Image : La société Pokémon

Le simple fait d’avoir ces personnages à l’intérieur est un pas de plus vers la normalisation des apparences de POC, mais peu pourraient affirmer que les développeurs indépendants ont régulièrement éclipsé Nintendo (et la plupart des grands éditeurs) en explorant des cultures sous-représentées. Raji: An Ancient Epic a été une aventure louable l’année dernière, offrant une prémisse brève mais intrigante basée sur la mythologie hindoue. Aerial_Knight’s Never Yield nous a récemment offert un jeu de plateforme d’action élégant dans un Détroit futuriste, tandis que le prochain Aztech Forgotten Gods imagine une Méso-Amérique qui n’a pas été colonisée par les puissances européennes.

Sans oublier Dandara : Trials Of Fear, un jeu de plateforme d’action-aventure qui s’inspire du folklore brésilien. Il y a plusieurs mois, j’ai parlé avec João Brant de Long Hat House, lui demandant ce qui a inspiré les développeurs à choisir ce paramètre. Il a confirmé qu’une fois qu’ils avaient conçu le gameplay, ils voulaient “ajouter une certaine “brésilité” à nos jeux”, espérant montrer aux gens à quoi ressemblait leur pays. S’intéressant aux conflits brésiliens, ils se sont inspirés du Quilombo dos Palmares, passant progressivement d’une approche historique directe à une allégorie.

Réalisant qu’il devait s’agir d’esclavage, Brant a reconnu qu’il s’agissait d’un “sujet très difficile à traiter” qui nécessitait “beaucoup de recherches pour le faire avec respect”, me disant qu’il pensait que le Brésil traitait mal sa propre histoire avec l’esclavage. Finalement, ils se sont tournés vers la guerrière afro-brésilienne Dandara, discutant du symbolisme de ces légendes et le contrastant avec le peu d’informations connues sur sa vie. En fin de compte, ils ont choisi le nom de Dandara « en hommage », passant à de nouvelles idées d’histoires tout en incorporant des éléments de l’histoire brésilienne. Bien qu’il ne s’agisse pas d’éduquer pleinement les joueurs, Brant m’a informé que cette approche était conçue comme «une invitation» pour les joueurs à en apprendre davantage, et qu’elle contient une histoire fascinante.

© Super.com © Fureur brute

En explorant ces cultures sous-représentées, les développeurs indépendants nous ont montré exactement ce que le jeu peut accomplir. Les efforts de Nintendo n’ont pas encore atteint ce stade – et bien qu’il s’agisse d’une adaptation de bande dessinée, nous ne les avons pas encore vus l’aborder comme le fait le récent jeu Miles Morales de Sony – mais le fait est que POC obtient enfin une plus grande visibilité dans titres majeurs, ce qui est fantastique.

Il ne s’agit pas de vouloir nous voir comme Mario, il s’agit de voir les développeurs reconnaître le fait que nous existons, que nous ne sommes pas que des personnages secondaires ou des pensées. Le simple fait d’exister n’est pas « politique » et tous les exemples ne sont pas parfaits, mais l’industrie au sens large fait les bons choix. Peu à peu, Nintendo a suivi, quelque chose sur lequel j’espère qu’il continuera de s’appuyer.