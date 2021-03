Soapbox: Life Is Strange Belongs On Switch. Alors pourquoi n’est-ce pas?

Square Enix / Deck Nine

Le Square Enix Direct Le flux de cadeaux a augmenté il y a à peine quelques heures, et bien que nous sachions que nous serions déçus, quelques-uns d’entre nous à Nintendo Life se sont mis à l’écoute, dans l’espoir d’entendre parler de jeux à venir sur Switch. Balan Wonderworld a été présenté, mais nous le savions déjà, et le seul autre jeu Switch était Bubble Bobble 4 Friends, qui est sorti sur la console en 2019, mais est enfin sorti sur PC également.

Dans l’ensemble, un peu décevant pour nous, les enfants de Nintendo, mais … eh bien, nous savions déjà que ce serait le cas. Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, comme diraient les Rolling Stones. Mais de toutes les omissions, nous nous retrouvons à nous demander une fois de plus: pourquoi Life Is Strange n’est-il pas sur le commutateur Nintendo?

Il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles sur ce front depuis DONTNOD, le studio français qui a fait Life is Strange 1 et 2 (mais pas le prequel Before the Storm, et pas le nouveau jeu, Life Is Strange: True Colors), a déclaré à GameSpot dans 2019 qu’ils « adoreraient voir Life is Strange et Life is Strange 2 sur cette console », mais que c’était la décision de Square Enix de prendre. Maintenant que le studio américain Deck Nine tient les rênes de la série, ce qui va se passer est encore moins clair.

Cependant, à la fin du mois dernier, une affiche sur le forum de jeux vidéo ResetEra a divulgué un tas d’informations sur les jeux qui se sont avérées vraies, à la suite de la présentation d’aujourd’hui de Square Enix. Ils connaissaient le titre et ils ont identifié correctement le leader asiatique-américain, ainsi que le principal mécanisme du jeu – il est donc prudent de dire qu’ils ont obtenu leurs informations d’une bonne source.

En ce qui concerne les versions de Switch, le fuyant – connu uniquement sous le nom de « Bing » – avait ce qui suit à dire:

«Life is Strange 1 est en cours de portage sur le commutateur. Je ne sais pas si le second et BtS seront également portés, mais j’imagine qu’ils le feraient. Les ports devraient être annoncés chaque fois que LiS 3 est annoncé. «

Mais cela ne s’est pas avéré vrai jusqu’à présent, malheureusement. Selon toute vraisemblance, ils sommes j’y travaille probablement – mais à cause du COVID, cela prendra peut-être un peu plus de temps. Il y a même une chance qu’ils l’annoncent peu de temps après la publication de cet article, et je devrai manger mon chapeau.

Mais pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour obtenir Life Is Strange sur le commutateur? Je ne suis pas ingrat, ici – il y a déjà beaucoup d’indies fantastiques disponibles sur la console, et croyez-moi, je n’ai pas besoin un autre jeu à ajouter à mon tas de honte sans cesse croissant – cela semble être un foyer tellement évident pour un jeu qui est une histoire de petite ville centrée sur la narration sur les adolescents queer.

Après tout, Nintendo est depuis longtemps l’endroit idéal pour trouver des histoires de petites villes à Harvest Moon, des jeux riches en narration comme Ace Attorney et des jeux réconfortants pour les LGBTQ comme Stardew Valley, Spiritfarer, Night in the Woods et Monster Prom. Bien sûr, certains de ces jeux ne sont pas originaires du Switch, mais ils s’intègrent assez bien.

Le manque de Life is Strange sur le Switch me semble si étrange que je dois souvent me rappeler que je ne peux pas écrire à ce sujet sur Nintendo Life. Apparemment, nous ne couvrons que l’actualité de Nintendo, même si cela ne m’a pas empêché de parler de Valheim chaque semaine dans « What Are You Playing » comme si j’étais payé par Big Viking.