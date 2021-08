Soapbox: Life Is Strange sur Nintendo Switch signale un meilleur représentant LGBTQ + à venir

Noter. Attention spoiler ! Les détails de l’intrigue de Life is Strange et de sa préquelle, Before the Storm, sont discutés dans cet article.

Il y a de quoi être déçu par la façon dont l’industrie du jeu a historiquement géré la représentation LGBTQ+, et croyez-moi, cela me consterne aussi. Ce n’est que cette année que la dernière Harvest Moon a complètement refusé à ses joueurs la possibilité d’avoir des partenaires de même sexe, après tout – mais aujourd’hui, je veux parler des réussites, pas de celles qui nous freinent alors que nous continuons à avancer. dans un avenir plus accueillant.

Récemment, nous avons découvert qu’un ensemble complet de jeux Life is Strange arrivait sur Nintendo Switch (éventuellement – ​​la sortie de la collection Remastered a été reportée à 2022), y compris le premier jeu, le prequel Avant la tempête, et le dernier jeu, True Colors. Les deux premiers jeux traitent de la relation entre Chloé, une adolescente explorant l’épave de sa vie après la mort de son père et le départ de sa meilleure amie, et sa nouvelle amie et béguin naissante, Rachel, une fille dont le sang-froid cache de profonds secrets.

Life is Strange – le premier de la série, du studio français DONTNOD – est un jeu narratif épisodique sur l’adolescent Max Caulfield qui retourne dans sa ville natale endormie et essaie de réparer les choses avec Chloé, la meilleure amie qu’elle a abandonnée. Le délicat récit queer prend un peu de recul sur des histoires plus surnaturelles et carrément dérangeantes, et la fin – qui vous permet de choisir entre sauver une personne ou sauver une ville entière – est très orientée vers la fin dans laquelle l’un des personnages étranges du jeu meurt.

Dans Before The Storm, la relation de Chloé et Rachel s’épanouit au milieu d’un drame parental, de délits mineurs et d’un nombre étrangement élevé de sauts de train; le jeu est écrit par le studio américain Deck Nine plutôt que par DONTNOD, et à mon avis, il est géré avec beaucoup plus de sensibilité (bien que DONTNOD ait reçu des éloges pour sa représentation trans dans Tell Me Why, auquel je n’ai pas joué). Je voulais que Chloé soit heureuse, et Before The Storm lui donne cela, même brièvement, avant que Life is Strange ne l’écrase comme une locomotive à grande vitesse.

Avant The Storm était l’une des premières fois où j’avais vu une version relatable de deux femmes amoureuses qui n’était pas racontée à travers un regard masculin

Pour moi, au moins, Before The Storm était l’une des premières fois où je voyais une version relatable de deux femmes amoureuses qui n’était pas racontée à travers un regard masculin. Chloé et Rachel sont jeunes et quelque peu timides – bien que Chloé soit bien plus que Rachel, qui prend les devants – et leur baiser gênant et nerveux semble réel.

Comparez cela avec le premier Life is Strange, qui, surtout à la lumière de Before The Storm, donne l’impression que Chloé essaie de combler un trou dans son cœur avec Max. Sa bravade et son sang-froid sont tout faux, fabriqués à la suite d’une grande perte; elle a peur de laisser les gens s’approcher d’elle, car elle les perdra à nouveau. Beaucoup de gens ont adoré la relation entre les deux, ce qui est tout à fait valable, mais je ne pouvais tout simplement pas y entrer. Cela ne semblait pas être une chose saine pour Chloé, et Max méritait mieux que d’être un espace réservé pour Rachel.

Mais les représentations de relations désordonnées et imparfaites qui sont aussi queer sont importantes. Il y a eu des moments où Life is Strange semblait trop aimer blesser ses personnages, surtout vers la fin – la tournure est particulièrement désagréable – mais la façon dont Chloé gère le chagrin des adolescents est réaliste et relatable. Elle n’est pas toujours une bonne personne ; Max non plus, et Rachel non plus. Ces représentations sont importantes pour créer une idée de style patchwork kaléidoscopique de ce que signifie être une personne LGBTQ+. Ce n’est pas toujours le soleil et les arcs-en-ciel ; c’est parfois laid, brut et douloureux, comme pour n’importe qui d’autre.

Life is Strange: True Colors, le jeu le plus récent de la série, nous présentera Alex Chen, une jeune femme bisexuelle d’origine asiatique-américaine dans une petite ville, confrontée à la perte de son frère et à une “malédiction” d’empathie surnaturellement améliorée. .

Deck Nine gère également True Colors – ce qui signifie que j’ai de grands espoirs quant à la façon dont il gérera la bisexualité d’Alex Chen et ses relations avec les autres. Non seulement je pense qu’Alex est une femme bisexuelle trop empathique qui lutte pour contrôler et comprendre ses sentiments puissants, mais elle me ressemble aussi littéralement, et je le dis dans le bon sens (même si j’étais là en premier, Alex).

Sans blague, je possède cette tenue. Cosplay facile, je suppose

Je ne sais pas ce qu’est True Colors, mais j’ai hâte d’y être. Je suis plus enthousiasmé par les jeux calmes, personnels et détaillés sur les intersections de l’identité, de l’appartenance et des émotions que je ne le suis dans des histoires plus larges qui traitent de thèmes plus grandioses, ou des histoires qui torturent constamment leurs personnages LGBTQ +, et Life is Strange – comme il a évolué – est devenu une série qui traite de la vie de ses personnages, pas seulement de leur perte.

Heureusement, je ne suis pas le seul à ressentir cela : la Nintendo Switch est récemment devenue le foyer d’une corne d’abondance de jeux qui traitent de petites histoires personnelles qui ont une signification énorme pour la vie des gens. Un téléphone perdu normal traite du coming out ; Ikenfell traite de la solitude et de la peur, même parmi ses pairs ; Night In The Woods consiste à transformer vos insécurités et vos angoisses en amour, en rage et en le pouvoir de combattre la nuit. Et ce ne sont que quelques-uns d’entre eux – nous avons dressé une liste complète des meilleurs jeux LGBTQ+, si cela vous intéresse.

Life is Strange est loin d’être le premier récit queer que nous ayons vu sur Switch, et ce ne sera certainement pas le dernier – mais cela fait partie d’une vague qui annonce un changement pour le mieux.