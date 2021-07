Soapbox: Parallel Play est la nouvelle coopérative de canapés, et Minecraft est parfait pour cela

Image : Aline Viana Prado

Je n’ai pas vu certains de mes amis depuis des mois. D’autres, je n’en ai pas vu depuis des années. C’est en partie la pandémie, et en partie parce que j’ai déménagé il y a quatre ans, et aussi en partie parce que j’ai une mauvaise compréhension de la permanence des objets, donc si je ne peux pas voir le visage de quelqu’un régulièrement, je pourrais oublier qu’il existe. Mais avec la puissance combinée de Discord, d’Internet et de mon énorme bibliothèque de jeux vidéo, je peux parcourir des mondes fantastiques avec mes copains à peu près n’importe quand.

J’ai écrit sur les jeux coopératifs et multijoueurs en mai, disant que j’aurais vraiment aimé qu’il y ait plus de jeux coopératifs qui ne visaient pas à s’entretuer ou à tuer d’autres personnes. A l’époque, je jouais beaucoup de Valheim, ce qui est fantastique pour cela, car c’est du PvE (joueur contre environnement) plutôt que du PvP (joueur contre joueur) ; Stardew Valley, Animal Crossing: New Horizons et Astroneer visent également à travailler ensemble et séparément pour construire une communauté et un port d’attache.

Moi, chevauchant mon nouvel animal de compagnie Strider

Ces jours-ci, je suis de retour sur ma frénésie Minecraft. Je suis sur un serveur Discord avec quelques amis, et quelqu’un a mentionné le démarrage d’un serveur Minecraft – et quelques jours plus tard, j’étais debout à 3 heures du matin pour construire un aquarium virtuel.

J’adore Minecraft, voyez-vous – j’aime les aspects de la collecte, l’excitation de la mise à niveau, l’exploitation minière zen, la gestion des stocks et la liberté créative de créer tout ce que votre imagination peut proposer.

Un autre joueur sur le serveur a construit ce que nous appelons « The Cottage » ; il a une enceinte axolotl

Mais je n’ai jamais joué avec autant de personnes auparavant. C’est terrifiant (ils sont tous très doués pour le jeu) et fascinant (je rencontre sans cesse les constructions d’autres personnes dans le monde), mais surtout, c’est collaboratif de la meilleure des manières.

Le serveur est fondé sur des idées socialistes : tout dans le centre-ville est partagé, y compris les ressources, les fermes et les broyeurs d’XP ; si vous voulez construire un château fantastique, quelqu’un vous proposera probablement de vous aider ou de partager ses matériaux.

Ce serveur est une utopie de gentillesse et de générosité, et Dieu merci pour cela ; Je n’aurais pas autant de diamants si j’avais dû le faire moi-même. Avec l’aide de mes amis, je peux surmonter une grande partie de l’ennui et de la panique répétitifs au début de Minecraft et me concentrer plutôt sur la création de la maison la plus mignonne possible.

Ma maison! Signalisation importante à l’extérieur de ma maison!

Mais la collaboration n’est que la moitié de l’ensemble. L’autre moitié est ce que nous faisons lorsque nous ne collaborons pas, qui consiste souvent simplement à travailler sur nos propres projets tout en étant sur un appel Discord ensemble. Nos projets sont souvent séparés par des milliers de blocs – pour cela, nous avons créé un ingénieux système de boutons de téléportation instantanée dans un hub centralisé – mais dans l’appel Discord, nous sommes au même endroit.

Cette façon de jouer est connue sous le nom de « jeu en parallèle », qui est une façon de se comporter le plus souvent observée chez les enfants. “Les enfants jouent côte à côte”, lit-on sur la page Wikipédia, “mais n’essayez pas d’influencer le comportement des uns et des autres”. C’est une façon fascinante de socialiser, car deux personnes ou plus peuvent être intéressées par la même activité, mais pas nécessairement intéressées à faire exactement la même chose.

Chez les enfants, le jeu parallèle est un moyen de développer des compétences sociales avant que ces compétences ne soient suffisamment développées pour permettre aux enfants de se socialiser efficacement ; chez les adultes, en particulier ceux qui sont séparés par des fuseaux horaires et la géographie, c’est un moyen d’entrer dans ce moment d’amitié toujours important sans avoir à trop changer votre comportement. Je jouerais de toute façon à Minecraft (ou à d’autres jeux vidéo) ; si je peux le faire en traînant avec des gens, c’est deux oiseaux avec une pierre.

Ce que j’aime le plus dans le jeu parallèle, c’est la façon dont il met en évidence l’éventail des compétences, de l’expertise, des intérêts et des capacités d’un groupe de personnes : je pourrais vouloir construire des machines qui rendent mon expérience Minecraft plus efficace, tandis que d’autres verront cela comme un mal nécessaire qui aide à atteindre leur objectif de construire un château gigantesque qui nécessite 10 000 prismarine sombre. Mais avec le jeu parallèle, on finit par valser l’un autour de l’autre, comblant les lacunes dans les connaissances de l’autre sans jamais vraiment se gêner.

J’ai peut-être accidentellement provoqué un raid, et en quelques secondes, tout le monde en ligne à ce moment-là avait accepté d’aider à combattre l’invasion.

Souvent, nous restons silencieux pendant quelques minutes jusqu’à ce que quelqu’un demande : « quelqu’un a-t-il des os de rechange ? » Nous nous réunirons tous brièvement pour partager et échanger des blocs, puis nous retournerons dans notre propre petite danse. Lorsque nous avons terminé nos projets, nous pouvons choisir de les partager ou de les garder comme notre petit secret, et cela n’a pas d’importance ; nous pouvons même contribuer au travail de quelqu’un d’autre, comme lorsque j’ai construit un ascenseur à eau pour le broyeur de zombies de mon ami. Nous finissons par partager ce que nous pouvons pour faire de l’ensemble un meilleur endroit où être.

Je recommande fortement le jeu parallèle pour les extravertis et les introvertis : vous pouvez participer et parler si vous le souhaitez, ou vous pouvez simplement vous prélasser en silence dans la douce lueur de la présence numérique des autres. Vous pouvez partir quand vous voulez ; vous pouvez rester jusqu’à 3h du matin. Des progrès se font avec et sans vous, et les gens commenteront le travail que vous avez fait, ou laisseront de petits paquets de cadeaux à votre porte.

Quand j’ai eu besoin de corail pour mon fishquarium, un ami m’a prêté une pioche en soie et m’a donné les coordonnées d’un récif à proximité

Je terminerai par une histoire qui m’est arrivée récemment dans Minecraft. Avec autant de personnes sur un serveur partagé, beaucoup de choses peuvent se produire lorsque vous êtes hors ligne. Dans mon cas, c’est un orage qui a incendié ma maison. Quand je suis revenu, tout le toit avait disparu, l’étage supérieur avait un trou et le rez-de-chaussée était un cratère. J’ai envoyé un message au groupe, demandant à quelqu’un s’il savait ce qui s’était passé – ce n’était pas le cas, mais ils avaient vu l’épave et supposaient simplement que je faisais des rénovations.

mon toit ! J’utilisais ça !

J’étais assez dévasté. La maison m’avait pris des heures, même avec des gens qui donnaient du matériel et aidaient à la terraformation. Je ne voulais pas le reconstruire. J’envisageais de demander aux gens de m’aider à reconstruire, ou à recommencer, Extreme Makeover: Home Edition – mais j’ai réalisé que c’était en fait assez beau.

J’ai passé les deux heures suivantes à faire de mon ancienne maison une vraie ruine, la recouvrant d’herbe, de mousse, de vignes et de feuilles ; le jardin est passé de manucuré à envahi par la végétation et est devenu un sanctuaire pour les bestioles (dont certaines ont essayé de me tuer). J’ai tout fait tout seul, mais cela aurait été fastidieux sans jeu parallèle – je le faisais pour montrer à mes amis, pour contribuer au village dans lequel nous vivions tous avec quelque chose qui était moins un fléau pour le paysage et plus de un choix esthétique.

Au cours des prochains jours, les gens venaient jeter un coup d’œil et laissaient de gentils commentaires sur Discord. Cela a même apparemment inspiré quelqu’un à faire quelque chose, même si j’oublie qui c’était et ce pour quoi ils ont été inspirés. Cette façon de jouer asynchrone ressemblait plus à n’importe quelle communauté dans laquelle j’ai jamais vécu et a transformé ce qui aurait pu être une tragédie en quelque chose de beau. Et je n’aurais pas pu le faire seul.

Surtout parce que la maison n’aurait pas pris feu si j’étais seul.

Alors, dites-moi : à quels jeux avez-vous joué récemment en mode de jeu parallèle, et en quoi cela a-t-il changé votre façon de jouer et de socialiser ?