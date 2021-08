Soapbox : Playdate épuisé en 20 minutes – Est-il temps pour un nouvel ordinateur de poche Nintendo ?

Image : Panique

Beaucoup d’entre nous chez Nintendo Life ont attendu patiemment, avec impatience, la mise en vente de la Playdate, car nous sommes avides de morceaux de plastique coloré. Eh bien, c’est le cas, et nous l’avons raté, car les 20 000 unités initiales se sont vendues en seulement 20 minutes. [Not all of us missed it! – smug Ed]

Il n’est pas surprenant que la Playdate se soit avérée si populaire – c’est une petite chose mignonne, avec une coque extérieure jaune d’œuf attrayante (sans parler d’un petit lot initial disponible en pré-commande, bien que Panic ait déclaré qu’il produira comme autant d’unités que nécessaire pour répondre à la demande). Certes, c’est plus un objet d’art pour les nerds adultes qui ont également des vitrines pleines d’ensembles LEGO immaculés et des manuels de jeu encadrés par des professionnels de leur enfance sur leurs murs, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas aussi une console portable vraiment intrigante .

Regarde ce petit gars ! (Image : panique)

Je peux penser à quelques raisons pour lesquelles quelqu’un pourrait vouloir mettre ses mitaines lors de la première série de Playdates. Je veux dire, je suis l’un d’entre eux, et je connais même un tas de chanceux qui en ont déjà un, soit en connaissant quelqu’un associé au produit, soit en étant journalistes avec le privilège d’avoir des unités de revue. J’en ai tenu un ; J’ai même poussé la manivelle. C’est une pièce d’ingénierie et de design sexy, quoique étonnamment légère. Alors, pourquoi les gens font-ils la queue pour déposer 179 $ (130 £) sur un petit jouet en plastique ?

D’abord, il y a la nouveauté. Il a une manivelle ! De plus, il est de style rétro, tout en mettant à jour l’esthétique pour une ère moderne sans être trop servilement dévoué à ses inspirations. Il est difficile de ne pas se sentir attiré par quelque chose qui fait les choses un peu différemment – ​​y compris la façon dont il gère les jeux, les libérant au cours d’une saison de 24 matchs (deux par semaine pendant les 12 premières semaines) plutôt que de s’attendre à ce que les gens achètent des jeux directement.

Whitewater Wipeout est de Chuhai Labs, un studio fondé par Giles Goddard – que vous connaissez peut-être en tant que créateur du visage extensible de Super Mario 64 (Image: Panic)

Ces jeux sont une autre raison importante pour laquelle quelqu’un pourrait vouloir posséder une Playdate : ils sont tous exclusifs et ont déjà des noms plutôt attrayants qui leur sont associés, de vétérans de l’industrie comme Keita Takahashi (Katamari Damacy) et Chuck Jordan (La malédiction de l’île aux singes) aux chéris indépendants comme Lucas Pope (Papiers s’il vous plaît, Retour de l’Obra Dinn) et Bennett Foddy (QWOP, S’en remettre). Pour le genre de personnes qui achèteront une Playdate, les jeux eux-mêmes pourraient ne pas avoir d’importance ; il s’agit plus d’être impliqué dans une nouvelle façon de faire les choses et de pouvoir dire que vous avez joué à un jeu que seule une poignée de personnes a jamais vu.

Bien sûr, la nostalgie y est aussi pour beaucoup. Ne pensez pas qu’il n’a pas échappé à notre attention que la Playdate est le jaune très spécifique d’une certaine souris électrique, ou que son design simple rappelle une autre console portable que nous connaissons et aimons. Les ordinateurs de poche n’ont pas ressemblé à ça depuis quelques décennies, après tout – la DS a succédé à la famille Game Boy en 2004, et Nintendo a depuis lors été à double écran dans l’espace portable uniquement – il n’est donc pas difficile de voir ce que la Playdate fait un clin d’œil.

Pour le dire plus succinctement, la Playdate est une combinaison éclair de toutes les bonnes choses au bon moment. La 3DS, qui a été abandonnée fin 2020, avance lentement vers une heure de mort officielle: cette année seulement, le support de Netflix a été retiré, les réparations ont été arrêtées et StreetPass s’est avéré être un terrain vague désolé, mais Nintendo ne semble pas avoir des plans pour le remplacer (Switch Lite à part, bien sûr).

Magnifique. Chunky, mais magnifique (Image: Nintendo Life)

Le Switch, et dans une moindre mesure, la Wii U, semblent avoir été des terrains d’essai pour fusionner l’ordinateur de poche et la console de salon en quelque chose d’hybride. En fait, en 2013 – quatre ans avant la sortie de la Switch et un an après la sortie finale de la console 3DS – Nintendo a en fait intégré sa division ordinateur de poche à sa division console, brouillant les frontières entre les deux et marquant une nouvelle approche de la façon dont Nintendo les consoles fonctionneraient à partir de là.

À mon avis, ce serait une erreur d’abandonner complètement les consoles portables – et les chiffres sont d’accord avec moi.

Les cinq consoles les plus vendues de Nintendo, dans l’ordre, sont la famille Nintendo DS, la Game Boy et la Game Boy Color, la Wii, la Nintendo Switch et la famille Game Boy Advance. À elle seule, la famille DS a dépassé la Wii de plus de 50 millions, et avec toutes leurs ventes combinées, les consoles portables de Nintendo se sont vendues environ 430 millions, soit près de 65 millions d’unités de plus que les consoles de salon de Nintendo (source : Nintendo).

Personnellement, j’ai toujours préféré les offres portables de Nintendo. Non seulement il est plus facile de jouer en déplacement, ce qui signifie que je joue généralement plus, mais le catalogue de jeux sur DS et 3DS est l’un des meilleurs de tous les temps. C’était en partie à cause de la volonté de Nintendo de publier des trucs étranges, un sujet dont j’ai longuement parlé sur Nintendo Life, tout comme l’écrivain indépendant Nathan Ellingsworth. L’une des citations de Nathan le dit le mieux :

“Est-ce que Nintendo aurait lancé une console de salon avec un simulateur de chien interactif ?”

… L’absence de NintendogSwitch dit non.

Mais l’autre partie de l’éclat des offres portables de Nintendo est que la DS et la 3DS ont été un terrain d’essai pour beaucoup d’idées plus originales. Il semble qu’il était possible pour les studios internes de travailler sur un jeu grand public, comme Twilight Princess (2006), en même temps qu’un jeu portable, comme Phantom Hourglass (2007), en gardant tout le contenu bizarre et jokey pour ce dernier. et rendre le premier un peu plus lourd et sérieux. Alors, que se passe-t-il lorsque Nintendo combine les deux en un hybride ? Obtenez-vous le meilleur des deux mondes, ou une version diluée des deux ?

N’avons-nous pas tous, à un moment donné, marché dans une ville en jouant à Nintendo Switch en riant de quelque chose qui sort du cadre ? (Photo : Nintendo)

La Nintendo Switch est clairement destinée à accueillir les joueurs portables dans le giron de la console de salon, et vice versa, mais elle fait bien mieux le travail de console de salon qu’elle ne le fait en tant que solution de jeu portable. Malgré tout le marketing qui se cache derrière, personne ne joue réellement à la Switch dans son couloir ou dans un skate park sous un pont, et mes voyages à travers le monde ont prouvé que la Switch est loin d’être aussi robuste que ma 3DS. C’est une console conçue pour être jouée au lit, ou peut-être dans un café, mais c’est plus sûr dans son petit quai.

La Playdate, malgré sa beauté, n’est pas non plus vraiment conçue pour être une console portable. C’est assez léger et délicat, et le boîtier – vendu séparément, dans un violet Game Cube/Game Boy Advance plutôt sympa, selon votre opinion sur ce qu’est le “violet” – ne fera pas grand-chose pour le protéger des éléments. Les ordinateurs de poche spécialement conçus par Nintendo, en revanche, peuvent littéralement résister aux bombes.

S’il vous plaît, ne lancez pas l’argument “est-ce violet ou bleu” dans les commentaires, je ne peux plus le reprendre (Image: Panic)

Bien sûr, au cours de la dernière année et un peu, beaucoup d’entre nous n’ont fait que rester à l’intérieur, donc tout ce discours sur les ordinateurs de poche qui peuvent être sortis et à propos est assez discutable. Mais avec l’augmentation des vaccinations, ce n’est, espérons-le, qu’une question de temps avant que les voyages internationaux et le travail dans les cafés ne redeviennent normaux, et avec tout cela viendra la question : aurons-nous un jour un nouvel ordinateur de poche Nintendo ?

J’espère que la réponse est oui, et avec raison. La plupart de mes jeux préférés – Ace Attorney, Majora’s Mask 3D, Fantasy Life, Zero Escape – sont sortis sur des ordinateurs de poche ; même avec des consoles de salon, j’ai souvent apprécié les jeux sous leur forme portable lorsque cela était possible, comme Wind Waker HD sur le GamePad et Breath of the Wild en mode portable. Mon studio préféré, Level-5, a également publié la plupart de ses meilleurs travaux sur des ordinateurs de poche, comme le professeur Layton, Yo-Kai Watch, et oui, je vais à nouveau mentionner Fantasy Life. C’EST VRAIMENT BIEN.

C’est 20 ans de ma vie résumés en une seule image (Image : Nintendo Life)

Bon nombre des jeux brillants que nous avons maintenant sur le Switch – The Great Ace Attorney Chronicles est un exemple récent et génial – n’auraient jamais existé sans le succès de la Game Boy, DS et 3DS. De toute évidence, Nintendo ne nous a donné aucune indication sur la suite. Mais le succès de la Playdate me semble qu’il implique l’existence d’un marché avide du prochain ordinateur de poche – quelque chose de plus petit, plus fort et plus décalé qu’un Switch. Le modèle Switch OLED semble être un effort pour améliorer l’expérience portable de la console actuelle, mais j’en veux plus.

Je ne m’attends pas à ce que la Playdate remplisse ce que j’espère, et il serait injuste d’imposer ces attentes à Panic alors qu’ils n’ont jamais rien promis de la sorte. C’est une œuvre d’art avec des jeux intéressants et innovants, mais peut-être pas quelque chose que vous emportez avec vous partout où vous allez, ou jouez pendant des heures comme une 3DS. C’est quelque part entre un Tamagotchi et un amiibo : parfaitement fonctionnel, mais surtout pour l’appréciation visuelle et les points cool™. C’est bon! J’aime ces choses ! J’ai un Tamagotchi chez moi en ce moment !

Mais si Playdate est le Crank Prince du Royaume de poche, les portables de Nintendo sont les rois incontestés – et le trône se refroidit.