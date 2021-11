Soapbox : Pouvons-nous déjà retirer la phrase « Lazy Devs » ?

Un travail difficile dans des circonstances difficiles.

Il y a un mot magique qui se répète tout le temps dans ce passe-temps, un terme pratique utilisé pour décrire tous les maux numériques – paresseux. « Comment ce bleh d’un jeu s’est-il retrouvé sur l’eShop ? » « Qui n’aurait pas pris la peine de terminer correctement ce puzzle / ce mini-jeu / le visage de ce personnage ? » « Combien d’efforts auraient-ils fallu pour ajouter la fonctionnalité X / Y / Z ? »

Une nouvelle version qui n’est pas assez différente du dernier jeu de la série ? Paresseux. Réutiliser des actifs, qui pourraient être n’importe quoi, des accessoires 3D pratiques d’objets banals aux animations de capture de mouvement préexistantes (et coûteuses) ? Paresseux. Le personnel d’assurance qualité – ces personnes qui ont le travail apparemment souhaitable de tester des jeux toute la journée – sont une autre cible fréquente de cette colère générique, souvent accusée d’être paresseuse pour des bugs évidents « manquants » et d’autres problèmes révolutionnaires. La vérité est que le personnel d’assurance qualité trouve ces problèmes, les soulève, puis quelqu’un d’autre – une autre personne paresseuse, sans aucun doute – décide quoi traiter compte tenu du coût, de la complexité et du temps disponible.

