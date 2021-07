Soapbox : Space Jam 2 est un cash-in de jeu vidéo qui n’est pas tout à fait correct

Image : 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.

Mettons ça de côté : en regardant Space Jam : un nouvel héritage c’est un peu comme regarder une présentation en temps partagé animée par tous les personnages de dessins animés et de bandes dessinées que vous avez connus. Il a le même sentiment gras de “donnez-nous de l’argent”, alors que Warner Bros. fait défiler ses diverses propriétés intellectuelles devant vous comme s’ils vous montraient un catalogue de choses à acheter, et bien que vous puissiez techniquement partir quand vous le voulez, vous en quelque sorte l’impression que vous devriez tenir le coup encore une heure, au moins. À la fin, vous aurez l’impression d’avoir reçu de la publicité sans arrêt et vos yeux seront recouverts d’une fine pellicule d’images rémanentes de Batman. Ce n’est pas bon.

Mais il s’agit d’un site de jeux vidéo, pas d’un site de films, et je ne suis pas ici pour vous dire que Space Jam: A New Legacy est à peu près aussi bien utiliser deux heures que cuisiner et manger une chaussure Nike Air, ou qu’il troque la méta, l’humour qui brise le quatrième mur de l’original contre des références sans inspiration et de valeur nominale à des dessins animés que vous reconnaissez dans l’espoir que cela déclenchera votre nostalgie suffisamment fort pour vous faire croire que vous vous amusez. Je ne vais même pas vous dire que le film tente de faire le point sur la dystopie envahissante qui vient du monopole des médias d’entreprise tout en faisant exactement ce qu’il critique.

Honnêtement, cette liste résume environ une demi-heure du film (Image : 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.)

Non, je suis ici pour vous expliquer comment Space Jam 2 est le dernier film à emprunter à l’industrie du jeu multimilliardaire, car les jeux sont la nouveauté à la mode, mais il ne parvient pas à vraiment comprendre ce qu’il y a de si génial avec la vidéo jeux, pourquoi les gens les aiment et comment les gens les fabriquent.

Avertissement de spoiler pour certains des éléments de l’intrigue de Space Jam: A New Legacy.

Le film commence avec un enfant LeBron James, qui deviendra un jour un basketteur, se faisant offrir une Game Boy par son ami juste avant un match de basket. Il joue au Bugs Bunny Crazy Castle pendant environ cinq minutes, son petit cerveau d’enfant se remplissant de dopamine et de représentations imaginaires en couleur du jeu en noir et vert. Mais après avoir perdu le match de basket, son entraîneur – apparemment le genre de gars qui aime culpabiliser les enfants – dit à petit LeBron qu’il doit « se mettre la tête dans le jeu » s’il veut un jour gagner assez d’argent pour subvenir aux besoins de sa mère célibataire. .

LeBron ! C’était un cadeau ! (Image : 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.)

LeBron jette la Game Boy à la poubelle. Cela fait partie de la narration rapide et rapide des 25 premières minutes, car le film sait que vous voulez voir les dessins animés amusants, pas la configuration; néanmoins, il est pénible de voir si vous êtes un fan de la DMG. Je ne peux qu’espérer qu’un autre enfant l’a trouvé, car il se trouve juste en haut de la poubelle, au-dessus d’une boîte à pizza relativement propre, et l’a ramené à la maison pour le chérir correctement.

Avance rapide jusqu’à nos jours, et LeBron a ses propres enfants. L’un d’eux, Dom (joué par Cedric Joe), adore les jeux vidéo et les fabrique même dans sa chambre. C’est le moment où j’ai interrompu le film et je suis allé me ​​plaindre de mon partenaire – qui est un concepteur de jeux vidéo créant son propre jeu – parce que la représentation du développement de jeux vidéo est terriblement idiote, et j’aime une bonne diatribe.

LeBron Junior joue à son propre jeu sur une console. C’est impressionnant. Comment est-il arrivé là-bas ? A-t-il réussi à obtenir un kit de développement d’une manière ou d’une autre ? Dites-nous vos secrets, Dom (Image : 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.)

Maintenant, j’admets volontiers que le développement de jeux vidéo ne permet pas un bon visionnage. C’est ennuyeux à regarder, c’est lent et cela implique en grande partie de peaufiner les noms de variables et d’ajouter des points-virgules à la fin des lignes. Même les éléments passionnants ne sont passionnants que lorsque vous savez ce qui se passe, comme la modélisation 3D, le gréement ou l’animation ou fondamentalement tout ce qui implique des mots comme « os oculaires » et « poids de la peau ». Je ne blâme pas les cinéastes de vouloir que le développement de jeux vidéo soit sexy et intéressant, ce qu’ils font certainement dans Space Jam 2.

Mais ce gamin – qui a entre 8 et 14 ans, je ne suis pas doué pour deviner ces choses – est capable de créer un jeu en ligne en réseau à partir de zéro avec une interface utilisateur entièrement animée, des personnages détaillés et une foule. Chaque chose que je viens de mentionner est suffisante pour donner des sueurs à n’importe quel développeur de jeu, sans parler d’essayer de les faire TOUTES. Et aussi être dix-ish. Et aussi ton père, qui est millionnaire de basket-ball, pense que les jeux sont stupides.

De toute évidence, Dom James est un Mozart méconnu du développement de jeux vidéo, et un jour, il sera happé par Ubisoft. Mais pour l’instant, il doit jouer au basket pour impressionner son père, qui, selon vous, en aurait assez du basket toute sa vie.

Veste en jean argenté : moment mode ou catastrophe de style ? (Image : 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.)

Plus tard dans l’intrigue, nous rencontrons le méchant, Al G. Rhythm (Don Cheadle) – ce n’est pas vraiment un spoiler, il est très visiblement méchant dès le départ – qui est habillé comme une statue vivante, et est quelque part entre un ordinateur maléfique et une incompréhension totale de ce qu’est un algorithme. Il semble exister en tant que Warner Bros.’ lumière directrice, avec toutes leurs idées provenant de ses suggestions générées par algorithme, ce qui est une longueur d’avance sur la génération de toutes leurs idées de films en tapant “quelle est une bonne idée de film” dans Google et en voyant ce que les résultats leur disent.

Apparemment, l’algorithme pense que le plus bang pour Warner Bros.’ Buck est de transformer LeBron James en une version CGI de lui-même et de le cloner, pour… des raisons ? LeBron dit que c’est l’idée la plus stupide qu’il ait jamais entendue, ce qui est à la fois une réaction excessive (ce n’est même pas une idée) et tout à fait vrai. Son fils, le jeune concepteur de jeux vidéo, demande : « est-ce un algorithme heuristique ou une variante matricielle ? ce qui est censé le faire paraître intelligent, mais qui est en fait principalement des mots à la mode techniques dénués de sens.

Oh non, mes mains sont des cubes (Image : 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.)

Et c’est le principal problème de Space Jam 2 en ce qui concerne les jeux vidéo : il veut les référencer, mais ne les comprend pas tout à fait, au-delà d’une compréhension superficielle des mots à utiliser. Je peux pardonner beaucoup d’avoir gâché l’ennui de la conception de jeux vidéo, mais j’aimerais qu’il en fasse quelque chose. L’enfant parle constamment de son envie d’aller au “E3 Game Design Camp”, mais j’aurais aimé qu’il se penche davantage sur les jeux vidéo ou qu’il en parle plus en connaissance de cause.

À un moment donné, l’enfant s’énerve parce que ses problèmes de jeu – bien que la représentation à l’écran soit un plantage du système d’exploitation, pas un problème de jeu – et son personnage est supprimé, ce qui n’est pas le mode de fonctionnement des plantages ou des problèmes. Je sais, je sais : être un vieil homme grincheux à propos d’une logique incohérente dans un film à succès est totalement inutile et ne servira qu’à augmenter ma tension artérielle et à réduire mes chances d’entrer en relation avec une personne de moins de 25 ans, mais quand même. Je pensais que nous avions laissé des tropes de hackers idiots au milieu des années 2000 ! La plupart des gens savent au moins vaguement comment fonctionnent les jeux vidéo et les ordinateurs de nos jours !

En particulier, les enfants qui regardent ce film qui s’intéressent aux jeux vidéo (qui est vraisemblablement le public cible, malgré un Orange mécanique camée plus tard) ont presque certainement été suffisamment immergés dans la culture du jeu pour savoir que ce n’est pas ainsi que fonctionnent les jeux, et avoir un point d’intrigue repose sur quelque chose d’absurde … eh bien, c’est un film sur les dessins animés, le basket-ball et une IA maléfique , donc le non-sens est en quelque sorte la saveur du jour ici, mais la logique interne devrait toujours exister.

Néanmoins, c’est excitant de voir enfin ma carrière représentée dans les films au point où je peux m’en plaindre. Les biologistes marins ont eu des films stupides sur les requins pendant des décennies ; les astrophysiciens peuvent se plaindre des films spatiaux depuis l’invention de l’espace ; et RIP à tout historien qui a déjà regardé un film avant 1950. Il a fallu des siècles pour enfin obtenir des représentations de jeux vidéo à l’écran qui ne sont pas seulement “quelqu’un jouant à Pac-Man dans une salle d’arcade” ou “l’intégralité de Tron”, et maintenant nous voyons des films entiers basés sur la conception de jeux et des algorithmes !

Points!! Cela vient des jeux vidéo (Image : 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.)

Certes, il existe d’autres films et émissions de télévision qui le font mieux – Train à l’infini, Quête mythique, Bandersnatch, et Poupée russe, pour n’en nommer que quelques-uns – mais c’est quand même loin de la façon dont les jeux étaient représentés à l’écran, et cela pourrait même influencer une nouvelle génération de futurs concepteurs de jeux.

Alors, oui, je suis légèrement irrité par les inexactitudes du jeu vidéo de Space Jam 2. Je suis loin d’être le seul. Mais secrètement, je suis ravi de rejoindre les rangs des personnes qui connaissent suffisamment une chose en particulier pour devenir ce type au cinéma qui se moque bruyamment quand elles se trompent. Il marque une tendance plus générale : les jeux vidéo deviennent extrêmement mainstream, au point qu’ils n’ont plus vraiment besoin d’être expliqués.

Et ça ne peut être qu’une bonne chose, non ?