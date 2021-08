Soapbox : Tony Hawk’s Underground 2 était la base de mes goûts musicaux

Image : Activision

C’était en 2005. Les iPods étaient à la mode, YouTube venait juste d’être lancé, Twitter n’existait pas encore et les mots « podcast » et « médias sociaux » venaient tout juste d’être ajoutés au dictionnaire. C’était, en bref, un bon moment pour être un enfant, ainsi que le point de connexion de bon nombre de nos expériences quotidiennes modernes, comme pouvoir écouter de la musique où que vous soyez ou regarder des vidéos d’un type au zoo chaque fois que vous fantaisie.

C’était aussi l’année où j’ai beaucoup joué à Tony Hawk’s Underground 2. Le jeu est sorti à l’origine pour GameCube et Game Boy Advance (et d’autres plates-formes non Nintendo) en 2004, mais la version PSP – celle que mon frère était doué, et que j’ai rapidement revendiqué pour le mien – est sorti l’année suivante sur Universal Media Disc, un format qui s’est avéré pas si “universel” après tout.

Était-ce un bon jeu de skateboard ? Je n’en ai aucune idée, vraiment. Metacritic dit oui, et au moment d’écrire ces lignes, les lecteurs de Nintendo Life le classent à la huitième place de notre liste des meilleurs jeux Tony Hawk de tous les temps, mais j’ai pratiquement joué à ce jeu comme un simulateur de déplacement avec une bande-son fantastique. Bien sûr, je tirais un ollie ou un kickflip de temps en temps, et j’aimais vraiment meuler sur à peu près n’importe quel angle de 90 degrés à ma disposition, mais j’étais là pour les confitures – et je le suis toujours.

À ce jour, il est difficile de quantifier exactement l’influence de THUG2 sur mes goûts musicaux, mais c’était beaucoup. J’avais l’âge où j’étais en gros une grosse boule de mastic, prête à être moulée ; tout ce qu’il a fallu pour me mettre dans quelque chose était qu’il soit devant mon visage pendant quelques secondes. C’était l’ère de Jackass, de Bam Margera, du pop punk et d’Avril Lavigne, et oui, j’étais l’adolescente qui avait des bracelets à pointes et un jean ample et ample. Nous faisons tous des erreurs.

Les bébés adolescents n’ont pas tendance à en savoir beaucoup sur la musique au-delà de ce que leurs parents écoutaient (ou ils ne le savaient pas à l’époque), ce qui pour moi était des groupes classiques comme The Beatles et Fleetwood Mac pour ma mère, et papa rock comme Dire Straits et les Eagles pour mon père. De nos jours, je vais mélanger une bonne dose de Mac, Sheryl Crow, Steely Dan, T-Rex, ABBA et Neil Young avec des trucs beaucoup, beaucoup plus cool (ne vous inquiétez pas, je pense toujours que Steely Dan est cool), mais en tant qu’adolescent, il n’y avait rien de plus embarrassant que de reconnaître les choses que vos parents appréciaient. Les ados sont horribles. Désolé.

Les bandes sonores de Tony Hawk étaient à peu près des aides-mémoire pour les enfants qui n’avaient pas grandi dans les années 80 et 90, mais qui avaient besoin d’un cours accéléré sur tout ce qu’ils rataient

Au lieu de cela, c’est le très cool pour l’époque de Tony Hawk’s Underground 2 qui m’a entraîné. Des groupes comme Faith No More, Jimmy Eat World et The Distillers sont devenus mes modèles musicaux, et parce que les mondes du rock et du punk sont incroyablement incestueux, cela m’a amené à des groupes tels que Queens of the Stone Age, The Strokes, The Offspring et Aigles du Death Metal. Saupoudrez d’un peu de pop-punk-du-jour comme Sum 41, All-American Rejects, Avril Lavigne et Blink-182, et vous avez un goût assez bien formé pour la musique là-bas, gamin.

(Aussi, bravo à mon oncle, qui a préchargé mon tout premier iPod avec de la musique de son adolescence et de sa vingtaine, me présentant d’autres groupes comme Green Day, Weezer, Muse et Rage Against the Machine. Musique probablement inappropriée pour un jeune adolescent à écouter, mais c’est pourquoi il est l’oncle cool.)

J’achèterais plus tard la bande originale de Tony Hawk’s American Wasteland sans même jouer au jeu, ce qui fait probablement de moi un poseur, mais écoutez : les bandes originales de Tony Hawk, très probablement sans le vouloir, étaient à peu près des feuilles de triche et des packs de démarrage pour les enfants qui ne J’ai grandi dans les années 80 et 90, mais j’avais besoin d’un cours accéléré sur tout ce qu’ils rataient.

J’ai fini par aller voir plusieurs des groupes que je viens d’énumérer en direct, dans une salle au sol collant qui avait une épaisse brume de fumée de cigarette (c’était avant l’interdiction de fumer à l’intérieur). Je revenais de chaque concert avec mes vêtements puant le tabac et la cendre, et mes oreilles résonnant avec la sonnerie d’avertissement des acouphènes. Je portais ces honneurs douteux comme un insigne de sang-froid, car encore une fois, les adolescents n’ont pas un cerveau pleinement développé et prennent parfois de mauvaises décisions au détriment de leur avenir, plus sage.

Mais dieu, était-ce amusant. Et qui aurait pu prédire qu’un jeu PSP sur le skateboard me conduirait directement à tomber dans des moshpits, à être invité à danser sur scène lors des concerts de Dropkick Murphys et à former un amour pour la vie pour Queens of the Stone Age ? Alors merci, Tony Hawk et amis, d’être des frères aînés de substitution pour moi. Désolé, je ne me suis jamais vraiment mis au skate, mais au moins nous pouvons partager la musique.

