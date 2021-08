Soapbox : un étrange désir de Switch Sports et un retour sur l’île Wuhu de la Wii

Image : Nintendo

La Wii, la Révolution, l’ère des commandes de mouvement, des pèse-personnes comme périphériques et du plaisir pour tous. Il peut être un peu à la mode de taquiner la Wii, comme si son concept d’introduire de nouveaux schémas de contrôle et d’attirer les « non-joueurs » traditionnels pour qu’ils deviennent des joueurs était en quelque sorte mauvais – eh bien, c’était en fait génial. Bien sûr, la Wii avait des défauts comme toutes les autres consoles jamais conçues, mais à côté de la DS, elle a introduit beaucoup de nouvelles personnes au jeu – quelle chose merveilleuse.

Il comportait également des jeux de premier ordre qui pouvaient bénéficier de beaux visuels HD et de fréquences d’images soyeuses.

Le récent lancement de La Légende de Zelda : Skyward Sword HD était intéressant pour de nombreuses raisons, dont l’une était technique. Le rapport de Digital Foundry sur le jeu a souligné que, contrairement au Les étoiles de Super Mario 3D version de compilation de Super Mario Galaxy, la réédition SS semble utiliser le code Wii original de manière intelligente. Ce n’est pas une émulation mais n’a pas non plus besoin d’une refonte complète du code – nous pensons que c’est le but. En fin de compte, nous avons une version du jeu qui a des visuels magnifiquement propres et une performance soyeuse à 60 images par seconde. C’est une réédition dans laquelle le développeur Tantalus et Nintendo ont apparemment travaillé plus intelligemment que plus fort.

Digital Foundry fait remarquer que, si Nintendo a développé des outils intelligents pour aider à des améliorations nettes et efficaces des jeux Wii, cela ouvre peut-être la porte à des versions plus similaires. Oui, nous pensons tous à la rumeur constamment / ennuyeuse Trilogie Metroid Prime, et en tant que grand fan de ces jeux, je peux spontanément brûler quand / si cela est révélé. Mais jouer à Skyward Sword et redécouvrir à quel point les commandes de mouvement sont amusantes, du moins pour moi, m’a fait penser à un autre jeu Wii que j’aimerais voir.

C’est peut-être le résultat d’avoir écrit ceci au milieu d’un été écossais plutôt chaud, mais j’adorerais une version brillante de Complexe sportif Wii. Je suis bien conscient que, pour certains, cela incitera à chercher le kit d’affûtage de fourche.

J’ai beaucoup apprécié les commandes de mouvement dans Skyward Sword HD, me souvenant qu’il y a un plaisir enfantin dans le jeu imitant mon jeu d’épée douteux. Bien que je comprenne que tout le monde n’a pas apprécié l’ajustement du mouvement basé sur la barre de capteur à une solution purement gyroscopique, j’ai été impressionné. J’ai pris l’habitude d’appuyer fréquemment sur Y pour «centrer» le capteur, car le problème est mon positionnement incohérent plutôt que la technologie. Lorsque le curseur se promène, je regarde vers le bas et, oui, ma main a paresseusement déplacé le contrôleur. Les appuis fréquents sur Y sont devenus un instinct et, maintenant que j’en ai l’habitude, les contrôles ont été formidables.

Lancer un frisbee pour un chien mignon, une croisière de puissance de style Wave Race légèrement erratique mais amusante, le tir à l’arc impressionnant, c’était juste amusant.

Ce qui nous amène à Wii Sports Resort. On peut soutenir que si Nintendo voulait faire les sports improbables et raviver les sports basés sur Mii, nous obtiendrions probablement une autre itération de la norme Wii Sports, comme le pauvre vieux sous-estimé Club de sport Wii sur Wii U. Pourtant, je préférais de loin le Resort à l’époque, qui avait les classiques du bowling et du golf avec une variété amusante et l’impressionnante île de Wuhu, que je me souviens que Shigeru Miyamoto avait décrite comme plus un personnage qu’un lieu.

Les visuels et la musique étaient tout à fait charmants – un jeu d’évasion classique. Lancer un frisbee pour un chien mignon, une croisière de puissance de style Wave Race légèrement erratique mais amusante, le tir à l’arc impressionnant, c’était juste amusant. Mes événements préférés étaient ceux qui nous ont fait faire le tour de l’île – Air Sports était un précurseur de Hôtel Pilotwings, avec des façons variées et soignées de voler. Le canoë ne me semblait pas le plus naturel mais était un plaisir, et bien que le cyclisme ait eu des mouvements qui avaient sans doute peu de rapport avec la réalité – difficile à recréer avec une télécommande – l’acte de courir dans une sorte de Tour de l’île de Wuhu était peut-être ma partie préférée de tout le jeu.

J’aime quand les commandes de mouvement sont bien faites, ce qui est le cas pour la plupart dans le complexe, mais c’est aussi le cadre et la présentation qui ont contribué à élever l’expérience pour moi. C’était un lieu et un ensemble d’activités pleins d’optimisme ensoleillé et de charme Nintendo, le genre de vacances que j’aurais si j’étais à la fois riche et sportif. Une île de rêve et sportive pour toutes les humeurs, amusante à la fois en solo et surtout à plusieurs en multijoueur. Peut-être que la familiarité avec les commandes de mouvement signifiait que Resort n’avait pas l’impact culturel de la Wii Sports d’origine – même si ses ventes étaient toujours très impressionnantes – mais cela m’a définitivement convaincu.

Ci-dessus se trouvent tous les sports via SuperMarioBlitz, probablement émulés en HD, ce qui donne une idée de ce que cela pourrait donner sur Switch.

Nintendo nous a brièvement ramenés sur l’île de Wuhu dans le Pilotwings Resort susmentionné sur 3DS, un parcours célèbre dans Mario Kart 7 (qui a ensuite été patché) et aussi dans une scène Smash Bros. plutôt cool. Ce sont tous des rappels d’un excellent cadre que Nintendo avait créé.

Pour ma part, j’aimerais revenir pour une autre visite avec des visuels HD nets.

Peut-être l’été prochain…