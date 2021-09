Soapbox: Wave Race 64 a maintenant 25 ans, et ça reste la règle

Image : Nintendo

Laissons de côté l’opinion controversée au début, juste pour que tous les utilisateurs de fourches puissent commencer à affûter leurs outils tout de suite : beaucoup de jeux Nintendo 64 n’ont pas très bien vieilli. Bien sûr que non, car il s’agissait d’une console dans laquelle Nintendo était à la pointe de la technologie graphique 3D, un geste audacieux qui lui a valu une place dans l’histoire alors que la société proposait des expériences de console de salon qui définissent le genre qui n’avaient tout simplement pas été été possible auparavant. En termes de consoles, c’était un système avec des jeux qui fixaient les normes 3D dans les jeux de plateforme, les jeux de tir à la première personne, les jeux d’action-aventure, etc. Mario, The Legend of Zelda et même le bon vieux 007 ont fait sensation à la fin des années 90.

J’avais 12 ans et tous les classiques habituels m’excitaient en effet beaucoup. Pourtant, l’un de mes jeux les plus joués à cette époque était Wave Race 64, un coureur de jet-ski et la suite d’un titre Game Boy dont je n’avais jamais entendu parler – et oui, chers lecteurs, il a très bien vieilli.

À l’époque, c’était l’un des jeux les plus proches de l’arcade que j’aie jamais vu sur une console ; rappelez-vous que c’est une époque où les jeux d’armes légères et Rallye SEGA sur Saturne étaient extrêmement impressionnants – oui, des temps plus simples. Je ne vivais pas dans une ville avec une vraie salle d’arcade, donc chaque fois que je voyais des machines à sous en voyage, j’étais obsédé par les jouer (au grand dam de mes parents).

Le jeu vous renverserait et vous ferait savoir respecter les éléments

La Wave Race 64 avait cette ambiance, pour moi, et elle avait cette eau. Cela n’a peut-être pas l’air trop sauvage de nos jours quand nous avons Sea of ​​​​Thieves recréant la mer avec des détails époustouflants, mais l’idée d’un jeu avec des vagues réalistes et une physique adaptée semblait fantaisiste à l’époque. C’est pourtant ce que le jeu a réalisé. Vous ne pilotiez pas un jet-ski comme s’il s’agissait d’une voiture sur une surface plane ; le jeu vous renverserait et vous ferait savoir respecter les éléments.

Bien sûr, comme le savent les meilleurs joueurs et speedrunners, les vagues ont ouvert des sauts et des raccourcis assez fantaisistes, qui semblent délibérés. J’aurais de la chance de réussir une course en difficulté «normale», mais je resterais assis et regarderais mon frère aîné s’attaquer à l’IA CPU la plus difficile et prendre tous les raccourcis proposés. C’est un jeu qui devient vraiment difficile si vous êtes à la hauteur du défi, donc même aujourd’hui, il y a une bonne valeur de rejouabilité. Vous pouvez être nul comme moi, ou vraiment maîtriser la mécanique et dominer – l’équipe de développement a fait un travail admirable.

Ce qui me vient vraiment à l’esprit, à côté de la joie de rebondir sur les vagues, c’est la bande-son. Bon sang, cette bande-son est un pur jeu d’arcade des années 90, avec un son de synthé parfait et des mélodies qui resteront gravées dans votre esprit pour toujours. Lorsqu’un collègue a mentionné que l’anniversaire approchait le 27 septembre, la musique a commencé dans ma tête, comme une recommandation Spotify qui était, pour une fois, bonne. Kazumi Totaka, saluez-vous.

Tous ces souvenirs, bien sûr, ont également été formés sur une version inférieure, même si mon ignorance était un bonheur à l’époque. Étant au Royaume-Uni, j’ai basculé la version PAL 50 Hz et je n’ai réalisé que c’était plus rapide et encore meilleur dans d’autres parties du monde que des années plus tard. Pour ceux qui se demandent si cela compte ici et maintenant, oui, alors j’espère que Nintendo Switch Online ne se passera pas de cette façon – même si, de manière inquiétante, il semble que cela pourrait bien le faire.

Sérieusement, il suffit de regarder la différence. Je suis reconnaissant que le jeune moi n’ait pas vu cela quand j’appréciais joyeusement la version PAL :

Wave Race 64 n’est actuellement pas sur la liste N64 pour Nintendo Switch Online, et vous devez revenir un peu en arrière pour voir des indices que la série pourrait revenir à l’avenir. Nous avions en quelque sorte un clin d’œil à l’idée dans Wii Sports Resort, mais comme un certain coureur futuriste, cette série est en sommeil depuis l’ère GameCube. À tout le moins, nous espérons que ce classique arrivera éventuellement sur NSO, d’autant plus qu’il a été publié à la fois sur la console virtuelle Wii et Wii U.

S’il s’agit de la version 50 Hz en Europe, je téléchargerai certainement l’application nord-américaine pour y jouer. Jusque-là, voici Wave Race 64 – un classique amusant, implacablement optimiste et toujours génial à ce jour.

