Soares et Murray, champions du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

31/10/2021

le brésilien Bruno Soares, numéro 13 de l’ATP et joueur de tennis britannique Jamie Murray, le numéro 19 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg en une heure et vingt-cinq minutes pour 6-3 et 6-4 au joueur kazakh Andrey Golubev et le joueur de tennis monégasque Hugo Nys, numéros 35 et 50 de l’ATP. Après ce résultat, les joueurs de tennis sont les nouveaux champions du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg.

Dans le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) 16 couples participent. De plus, il se déroule du 24 au 31 octobre sur un court intérieur en dur.