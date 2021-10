Soares et Murray se qualifient pour la finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

29/10/2021

Le 30/10/2021 à 02:45 CEST

Le joueur de tennis brésilien Bruno Soares, numéro 13 de l’ATP et le britannique Jamie Murray, le numéro 19 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en demi-finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg en une heure et vingt-cinq minutes pour 7-5 et 6-3 au joueur brésilien Démolisseur Marcelo et le Néo-Zélandais Marcus Daniel, numéros 67 et 52 de l’ATP. Après ce résultat, le couple sera en finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, tandis que la paire perdante a réussi à le casser deux fois. De même, Soares et Murray ont atteint 60% au premier service et 60% des points ont été obtenus au service, tandis que les données de leurs rivaux sont 73% d’efficacité et 58% de points obtenus au service. Enfin, en termes de fautes, les joueurs qualifiés ont commis 5 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 5.

Soares et Murray se retrouveront en finale de la compétition avec les vainqueurs du match qui affronteront Andrey Golubev et Hugo Nys contre Rohan bopanna et Denis Chapovalov.

Le tournoi ATP Saint-Pétersbourg Il se déroule sur un court en dur sous abri et un total de 16 couples s’y affrontent. De plus, sa célébration a lieu du 24 au 31 octobre à Saint-Pétersbourg.