Soares et Murray triomphent en quarts de finale de l’US Open

09/08/2021

Le joueur de tennis brésilien Bruno Soares, numéro 11 de l’ATP et le britannique Jamie Murray, numéro 22 de l’ATP remporté en quart de finale de l’US Open en deux heures et vingt-huit minutes par 6 (5) -7 (7), 6-4 et 6-4 au joueur espagnol Marcel granollers, numéro 5 de l’ATP et l’Argentin Horacio Zeballos, numéro 4 de l’ATP. Après ce résultat, la paire sera en demi-finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que Soares et Murray, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs rivaux 3 fois, ont réalisé 61% d’efficacité au premier service, commis 9 doubles fautes et pris 70% des points au service. Quant à Granollers et Zeballos, ils ont réussi à casser le service une fois, obtenu 66% d’efficacité, commis 4 doubles fautes et réussi à remporter 64% des points de service.

Soares et Murray se retrouveront en demi-finale du tournoi avec les Slovaques Philippe Polasek et Jean pairs.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 64 couples se font face. De plus, elle est célébrée du 1er au 11 septembre sur un court extérieur en dur.