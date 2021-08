Sobha Rating ‘Acheter’: Une performance décente face aux probabilités

Parallèlement aux lancements de projets, les flux de trésorerie disponibles et le remboursement de la dette seront les principaux domaines d’intervention. Son objectif est de réduire la dette nette : fonds propres à 1-1,1x.

Malgré la deuxième vague, Sobha a enregistré des préventes d’environ 0,9 msf au premier trimestre de l’exercice 22 (en hausse de 38 % en glissement annuel, en baisse de 33 % en glissement trimestriel); sa part dans les nouvelles ventes était de Rs 5,7 milliards (+45% en glissement annuel/-35% en glissement trimestriel). La dette nette a légèrement baissé à ~ Rs 28,2 milliards (Rs 28,5 milliards au T4FY21). La direction a indiqué que les lancements devraient reprendre et la société continuera de se concentrer sur la gestion des flux de trésorerie pour réduire la dette nette : fonds propres (actuellement 1,15x).

Nous prévoyons que le dynamisme des ventes soutiendra la reprise de la demande de logements et le solide pipeline de lancement de Sobha d’environ 12,6 msf. Conserver l’achat avec un TP révisé de Rs 709/action (Rs 574 plus tôt) en tenant compte d’une réduction du WACC, de la suppression de la remise de la valeur liquidative et d’un report de l’évaluation au 22 décembre.

Les ventes résistent malgré la deuxième vague

Au cours du premier trimestre de l’exercice 22, la société a annoncé de nouvelles ventes d’environ 0,9 m² avec un volume de ventes croissant en glissement annuel dans les grandes villes telles que Bengaluru, Pune, Gurugram et Kochi ; les ventes à Bangalore ont récupéré 37% en glissement annuel (en baisse de 26% en glissement trimestriel). Les autres villes qui ont enregistré une forte croissance en glissement annuel sont Pune (165 % en glissement annuel), Gurugram (119 % en glissement annuel) et Thrissur (95 % en glissement annuel). Il n’y a eu aucun lancement officiel de projet au cours du trimestre ; la société dispose d’un solide pipeline de lancement de projets d’environ 12,6 msf au cours des quatre à six prochains trimestres. Il prévoit de lancer prochainement des projets à Bengaluru, Chennai et Gujarat.



La réduction de la dette se poursuit

Aidée par des recouvrements sains (en hausse de 31 % en glissement annuel), la société a réussi à réduire sa dette nette en glissement trimestriel à Rs 28,2 milliards au premier trimestre de l’exercice 22. Les flux de trésorerie ont été aidés par des paiements minimes liés aux terres. Mgmt a indiqué qu’il s’engage à poursuivre la gestion des flux de trésorerie et que les investissements liés aux terres resteront donc contenus (~ 0,75 à 0,80 milliard de roupies par an). L’acquisition supplémentaire de terres sera financée par des régularisations internes. Parallèlement aux lancements de projets, les flux de trésorerie disponibles et le remboursement de la dette seront les principaux domaines d’intervention. Son objectif est de réduire la dette nette : fonds propres à 1-1,1x.

Perspectives : les flux de trésorerie primordiaux

Avec la reprise de la demande et les lancements susceptibles de reprendre, nous pensons que l’accent mis par Sobha sur les flux de trésorerie lui sera utile. Nous continuons de suivre l’ancien AS et maintenons ‘BUY/SN’ avec un TP révisé de Rs 709/share (au même titre que son

NAV de Rs 661/action pour les affaires immobilières et en ajoutant Rs 47/action pour les affaires contractuelles).

