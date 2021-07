Le chanteur Maluma a lancé sa nouvelle œuvre musicale, « Sobrio », qui fera partie du prochain album de l’artiste. Dans le clip, nous voyons le chanteur interpréter des scènes de chagrin et de dépit, montrant sa partie la plus vulnérable et les problèmes que l’alcool apporte. Cliquez sur la vidéo pour plus de détails.

