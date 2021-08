Soccer Aid for UNICEF s’associe à Primark pour le match de charité 2021

Soccer Aid World XI FC célèbre sa victoire en 2019.

Soccer Aid for Unicef, le plus grand match de football caritatif au monde, a annoncé que Primark serait le partenaire principal de son match de 2021.

Le match aura lieu le 4 septembre au stade Etihad de Manchester City et sera diffusé en direct sur ITV et STV.

C’est la deuxième année que Primark s’associe à Soccer Aid for Unicef ​​et fait partie du soutien de longue date du détaillant à l’Unicef, qui a vu le détaillant de mode faire un don de plus de 4,5 millions de livres sterling depuis 2018.

Dans le cadre de son partenariat 2021, les clients Primark auront la possibilité de montrer leur soutien en faisant un don dans les magasins britanniques entre le 20 août et le 4 septembre.

Primark fournira également des combinaisons de sa gamme formelle à porter par les joueurs le jour du match.

Kem Cetinay, qui a marqué un but mémorable lors du match de 2019, hébergera une gamme de contenu vidéo comprenant des défis de barre transversale et de maintien, ainsi qu’un accès exclusif aux coulisses.

Primark vendra également exclusivement des produits Primark for Soccer Aid dans certains magasins britanniques à partir du 24 août et Soccer Aid for Unicef ​​recevra 50 % du prix de vente de chaque t-shirt Primark for Soccer Aid.

La directrice des personnes et de la culture de Primark, Ciara Ruane, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Soccer Aid for Unicef ​​pour la deuxième année consécutive dans le cadre de notre relation de longue date avec l’Unicef.

“En plus de collecter des fonds pour cette cause importante, nous sommes impatients de regarder le match et de voir l’équipe aussi bien en dehors du terrain dans notre dernière gamme.”

Le directeur exécutif de Soccer Aid Productions, Kenneth Shepherd, a déclaré : « Au nom de Soccer Aid for Unicef, je souhaite chaleureusement la bienvenue à Primark qui poursuit sa longue association avec le match. Le soutien et la générosité de Primark sont inestimables et travailler avec eux nous permet de lever des fonds importants pour l’Unicef.

Les stars de retour pour le match de 2021 incluent: Usain Bolt, Olly Murs, Mark Wright, Paddy McGuinness, Ore Oduba, Kem Cetinay, Liv Cooke, Roman Kemp et Chunkz.

La formation est encore renforcée par un certain nombre de stars du football, dont Wayne Rooney, Gary Neville, Paul Scholes et Jamie Redknapp.

