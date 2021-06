Soccer Mommy laisse tomber “Kissing In The Rain” de “Dark Nights”

Pour célébrer la sortie numérique de Dark Nights: Death Metal Soundtrack, DC et Loma Vista Recordings ont sorti « Kissing in the Rain » de Soccer Mommy.

Le projet est un complément à la série de bandes dessinées à succès DC de Scott Snyder et Greg Capullo qui comprend sept chansons inédites des artistes contributeurs Show Me The Body, RALENTI, et plus. La collection a été acclamée par NPR Music (podcast New Music Friday), Alternative Press, Metal Sucks, etc.

Les six singles de pré-sortie de The Dark Nights: Death Metal Soundtrack—« ANTI-VIE FT. CHINO MORENO », “Never Ending” de l’Orchestre de Manchester “La malchance” de Denzel Curry « Diana » de Chelsea Wolfe “Meet Me In The Fire ft. Andy Biersack” de Maria Brink et “Forgé par Neron” de Mastodon– a obtenu des éloges et le soutien supplémentaires de The FADER, Pitchfork, Rolling Stone, Stereogum, SPIN, Revolver, Consequence, Metal Injection, Brooklyn Vegan, Paste et bien d’autres.

Exécutif produit par Tyler Bates (Guardians of the Galaxy, Watchmen, John Wick), le compositeur acclamé réunit ici un éventail d’artistes de divers genres, formant sa propre super équipe musicale pour créer un compagnon de musique original unique en son genre. , qui ajoute une dimension supplémentaire à la célèbre série DC “Dark Nights: Death Metal” grâce à une expérience multimédia comprenant des bandes dessinées personnalisées en édition limitée, des vidéos et plus encore. Tous les artistes impliqués ont adopté une approche pratique avec des chansons contribuant – et dans le cas de quelques-uns, collaborant ensemble pour la première fois – inspirées par le texte qui dépeint une Terre infernale tordue au-delà de la reconnaissance, dans laquelle la Justice League est à la merci de le Dark Multiverse et un diabolique Batman Who Laughs.

“Cette série de bandes originales et de bandes dessinées animées a été créée par des fans de bandes dessinées, pour des fans de bandes dessinées et de musique”, s’enthousiasme Bates, qui est apprécié pour ses précédents travaux sur la bande originale de plusieurs des films de super-héros / romans graphiques les plus influents des temps modernes. “‘Dark Nights: Death Metal’ est une narration de niveau supérieur par deux artistes incroyablement talentueux, Scott Snyder et Greg Capullo. L’aspect visuel de cette bande dessinée est tout à fait convaincant et résonne tout au long de chaque chanson de la bande originale.

Achetez ou écoutez la bande originale de Dark Nights : Death Metal.