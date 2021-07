Soccer Mommy sort un nouveau single épique, ‘Rom Com 2004’

Maman de football est de retour avec un nouveau single, “rom com 2004”, sa première nouvelle musique depuis qu’elle a sorti la théorie des couleurs acclamée par la critique en 2020. Le nouveau morceau a été produit et mixé par BJ Burton, connu pour son travail avec des artistes acclamés tels que Bon Iver , sylvain esso, Impératrice De, Charli XCX, Banques, James Blake, et plus.

Le nouveau morceau présente une pochette rétro inspirée des jeux vidéo des années 80 et un style musical résolument lo-fi. Sur des guitares croustillantes, Soccer Mommy, née Sophie Allison, se réchauffe lentement avant que sa guitare ne perce le fuzz et livre un refrain épique et shoegaze. La chanson va et vient entre ces deux sections, créant et relâchant la tension avec une retenue magistrale. Allison dit à propos du morceau : « J’ai écrit cette chanson il y a quelque temps et j’en ai fait une démo poppy. Ensuite, j’ai dit à BJ de le détruire.

La sortie de « rom com 2004 » met fin à quelques mois passionnants pour Soccer Mommy. De retour en avril, elle a annoncé une tournée très attendue. Avec le soutien de Squirrel Flower et Emily Reo, Soccer Mommy arrivera sur des marchés majeurs comme Atlanta, New York, Austin, LA et Seattle. De nombreux spectacles ont été reportés à partir de 2020, et les billets pour les concerts précédents seront honorés à ces nouvelles dates.

En juin, DC Comics et Loma Vista Recordings ont publié la contribution de Soccer Mommy au Dark Nights : Bande originale de Death Metal. Son morceau, “Kissing in the Rain” a été présenté avec un certain nombre d’autres singles de pré-sortie, tels que “ANTI-LIFE FT” de HEALTH. CHINO MORENO”, “Never Ending” de Manchester Orchestra, “Bad Luck” de Denzel Curry, “Diana” de Chelsea Wolfe, “Meet Me In The Fire ft. Andy Biersack” de Maria Brink et “Forged by Neron” de Mastodon.

Le dernier album de Soccer Mommy, théorie des couleurs a été adoré par les fans et salué par les critiques du monde entier. NME déclare : « Allison est passée maître dans l’art de peindre des images vives avec des paroles, en associant des mélodies de vers d’oreille et une instrumentation chaleureuse à des mots bouleversants qui ont un impact émotionnel. La riche imagerie qui a brillé sur Clean reste un point culminant de la musique de Soccer Mommy; seulement cette fois, on a l’impression qu’Allison se plonge dans un sujet beaucoup plus privé.

Achetez ou diffusez « rom com 2004 ».