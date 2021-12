Social 2.0 : options de médias sociaux par abonnement pour créer des opportunités pour les créateurs

Social 1.0 a créé d’énormes marchés pour que les créateurs et les abonnés se cherchent

Par Vivek Saxena

Il y a un changement en cours dans le paysage des médias sociaux. Et non, nous ne parlons pas du Métavers ! Dans son essai prophétique de 2008, « 1000 True Frans », l’éditeur de Wired Kevin Kelly a affirmé qu’Internet permettrait aux gens de gagner leur vie grâce à leurs créations. Plus intéressant encore, il croyait que « … vous n’avez pas besoin de millions de dollars ou de millions de clients, de millions de clients ou de millions de fans. Pour gagner votre vie en tant qu’artisan, photographe, musicien, designer, auteur, animateur, créateur d’applications, entrepreneur ou inventeur, vous n’avez besoin que de milliers de vrais fans. » Dans un monde où l’on entend parler d’influenceurs, de célébrités et de millions de followers, de vues et de likes, gagner sa vie avec 1000 fans semble exagéré. Ou est-ce?

Qu’est-ce que Social 1.0 ?

Dans Social 1.0, les différentes plateformes de médias sociaux ont permis aux utilisateurs de gagner une influence sociale. C’était leur devise. Bien sûr, quelques-uns ont fait du bon travail en vendant du contenu et des cours via des plateformes comme Gumroad à leurs abonnés sur Twitter, tandis que les influenceurs sur Instagram et YouTube ont monétisé leurs abonnés en leur faisant la promotion de diverses marques. Mais dans tous ces cas, la plate-forme n’a pas activé ou alimenté les transactions. Patreon, Twitch et plus récemment Substack ont ​​changé tout cela. En termes simples, ce sont des plateformes de médias sociaux par abonnement qui changent la dynamique de la façon dont les créateurs utilisent et perçoivent les plateformes de médias sociaux. Et ça, c’est le Social 2.0

Social 1.0 a créé d’énormes marchés pour que les créateurs et les abonnés se cherchent. Gratuitement. Alors que cela semblait être une bonne affaire à l’époque, l’accent mis récemment sur la confidentialité, les violations de données ainsi que la pêche à la traîne, l’intimidation et les fausses nouvelles donne à la plupart d’entre nous le sentiment, avec le recul, que nous avons peut-être pris le mauvais côté de l’accord. Nous aurions dû savoir qu’il n’y a pas de déjeuner gratuit ! Les plateformes devaient garder leurs lumières allumées, et elles l’ont fait au mieux en vendant nos données aux annonceurs, au moins métaphoriquement. Et le sensationnalisme, les fausses nouvelles, la pêche à la traîne n’ont assuré qu’un public plus engagé, plus d’utilisateurs fidèles et donc un inventaire publicitaire plus important pour diffuser ces publicités.

Social 2.0

Social 2.0 est une question de contrôle – les utilisateurs ont plus de contrôle sur leurs données et leur confidentialité, et les créateurs ont plus de flexibilité créative et comment ils gagnent leur argent.

Historiquement, parmi les plus grandes plateformes de médias sociaux, seul YouTube avait un programme pour partager ses revenus publicitaires avec les personnes qui ont créé des chaînes YouTube. Ironiquement, c’est ce qui a conduit à la création de l’une des plus grandes plates-formes 2.0, Patreon.

Naissance de Patreon

Jack Conte, un musicien, a eu une révélation en 2003 alors qu’il était sur le point de sortir son dernier clip sur YouTube – il s’est rendu compte que pour toute la sueur et l’argent qu’il a investi dans sa dernière vidéo, il gagnerait 180 $ si, et c’est un grand si, il obtient un million de vues ! Si au lieu de cela, songea-t-il, il parvenait à convaincre seulement 18 de ses super-fans de soutenir ses créations en faisant un don de 10 $, il obtiendrait le même résultat, mais à ses propres conditions. Cela a ouvert le bal et Patreon est né !

C’est rapidement devenu une rage et le lieu de prédilection pour les musiciens, danseurs, photographes de se connecter directement avec leurs fans et mécènes (d’où le nom Patreon!), Et les amener à soutenir leurs créations sous forme de micro-conseils de 3 $ , 5 $ ou 10 $ par mois. En retour, le client a accès à du contenu exclusif, des marchandises et des mentions ; souvent, c’était juste la simple joie de soutenir un artiste qu’ils appréciaient qui incitait les fans à soutenir leurs créateurs.

Caractéristiques clés du 2.0

Social 2.0 a fondamentalement changé la donne pour les créateurs des manières suivantes :

Abonnements :

Le différenciateur clé de Social 2.0 est un modèle commercial transparent et direct entre les créateurs et ses mécènes, généralement construit autour d’un modèle d’abonnement.

1. Flux de revenus récurrent : les modèles de revenus basés sur la dopamine de plates-formes telles que YouTube obligent les créateurs à proposer des titres d’appâts cliquables et du contenu percutant (car les paiements sont liés aux vues et à l’engagement). Un modèle basé sur un abonnement, d’autre part, permet au créateur de gagner un flux de revenus constant, de ne pas s’inquiéter d’avoir à frapper chaque balle hors du parc et ainsi de créer une entreprise solide.

2. Indépendance créative : le créateur est libre de créer ce en quoi il croit vraiment et ce que recherche sa base de fans. Fait intéressant, construire pour ces 1000 vrais fans, plutôt que de s’inquiéter d’obtenir un million de visites, est libérateur – à la fois économiquement et créativement !

3. Contrôle direct : Le créateur est libre de tarifer ses créations ce qu’il juge le mieux ; et peut permettre la découverte du marché au meilleur prix. En l’absence d’algorithmes entre le créateur et les mécènes, les créateurs ont un accès direct aux personnes qui comptent le plus.

La puissance d’un modèle d’affaires de rente ne peut pas être sous-estimée. Certains des meilleurs écrivains de Substack ont ​​construit une base payante de 5 000 abonnés, ce qui se traduit par un revenu annuel d’environ 500 000 $ pour eux ! Pas étonnant que de nombreux écrivains et journalistes de publications réputées comme NYT et Wired aient quitté leur emploi pour se consacrer à la rédaction de chroniques bihebdomadaires sur Substack !

Les modèles basés sur l’abonnement font une brèche car les sociétés Social 1.0 ont commencé à répondre avec leurs propres versions, par exemple, Twitter Blue et Superfans de Twitter, Stars by Facebook et une nouvelle offre de paywall par YouTube.

Confidentialité des données:

Les utilisateurs payant pour le contenu, la plupart des entreprises Social 2.0 n’ont pas à se soucier de la monétisation via des publicités et donc du stockage et du partage des données avec les annonceurs. Les utilisateurs d’aujourd’hui sont plus conscients que jamais des problèmes liés à la confidentialité des données et sont prêts à payer ces quelques dollars pour du contenu qui les intéresse.

Dégroupage :

Une autre caractéristique qui semble jouer dans le social 2.0 est le dégroupage. Au lieu de s’agréger sur quelques plates-formes, les niches et les communautés se déplacent vers diverses plates-formes Social 2.0. Ainsi, le streaming en jeu pour les joueurs sérieux est passé à Twitch (oui, les fans paient des abonnements pour regarder les autres jouer à Fortnite, Counter-Strike et Age of Empires !), les écrivains sont passés à Substack, les cours vidéo à Podia, Udemy ou Graphy et les communautés payantes aux chaînes Slack et Discord.

De même, en Inde, Thinkly est une mini-plateforme de blogs pour les écrivains, penseurs, journalistes, blogueurs et créateurs qui suscitent la réflexion afin de se connecter et d’échanger des idées avec des personnes ayant des intérêts communs et de gagner de l’argent via des abonnements. La plate-forme est sans publicité, sans troll, permettant aux créateurs d’établir une connexion directe avec leurs clients.

Donc, il semble que Kevin Kelly l’ait bien dit, il y a près d’une décennie et demie ! Avec la puissance d’Internet et maintenant, la prolifération des plateformes Social 2.0, un créateur peut facilement découvrir ces 1000 vrais fans du monde entier et bâtir une entreprise solide. Les médias sociaux changent pour toujours, et les créateurs n’ont jamais été aussi bons !

(L’auteur est PDG et co-fondateur de Thinkly.com. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.