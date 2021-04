Social Beat reçoit le mandat numérique de ART Fertility Clinics

Social Beat renforcera la confiance de la marque pour les cliniques de fertilité ART en Inde

L’agence de marketing numérique Social Beat a reçu le mandat numérique des ART Fertility Clinics, basées aux EAU, pour amplifier leur entreprise en Inde. Social Beat se chargera de la planification des médias numériques et du marketing de performance pour accélérer l’acquisition de patients. «Nous sommes ravis de nommer Social Beat notre partenaire de marketing numérique. Alors que nous nous embarquons dans un nouveau voyage en Inde, nous pensons que grâce à leur solide expérience et à leurs capacités, Social Beat sera en mesure de conduire notre récit de manière convaincante et de renforcer la confiance de la marque en Inde », Vinesh Gadhia, PDG, ART Fertility Clinics L’Inde, a déclaré.

«Le segment de la fertilité se développe à un rythme rapide et nous cherchons à tirer parti de nos capacités numériques pour éduquer et acquérir des patients», a déclaré Vikas Chawla, cofondateur de Social Beat.

«Nous sommes heureux de nous être associés à une marque de renommée mondiale telle que ART Fertility, qui fournit les meilleurs services de sa catégorie à ses patients. Notre vaste expérience dans la fourniture de services de marketing numérique pour les marques du secteur de la santé, en particulier l’acquisition de patients, nous aidera à réussir pour ART Fertility. Nous sommes impatients de raconter l’histoire de la marque ART fertility au public à travers des campagnes innovantes et engageantes », a ajouté Rachna Ganatra, responsable du développement de la stratégie et des affaires chez Social Beat.

Fondé en 2012, Social Beat est un partenaire de croissance numérique pour les startups et les marques hyperscaling en Inde. Avec une équipe d’experts numériques à Bengaluru, Mumbai, NCR et Chennai, ils gèrent 3% des investissements dans les médias numériques en Inde et sont des partenaires de premier plan avec Google, Facebook, Linkedin, Amazon. Ils travaillent en tant qu’équipes de croissance étendue dans des startups telles que Khatabook, mFine, Rupeek, boAt, ZestMoney, Matrimony, Chumbak, Paytm et Pinelabs et avec de grandes marques telles que ITC, Jaquar, Tata Cliq, Hotstar, Himalaya, Sundaram Mutual et Isuzu pour stimuler l’innovation à travers une combinaison de créativité et de performance.

Lire aussi: Dangal Games va doubler ses dépenses marketing en FY22 à Rs 32 crore

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.