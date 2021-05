Social Capital Hedosophia Holdings V est en concurrence sur deux fronts

Pour une divulgation initiale, je m’inquiète de la spéculation extrême sur le marché. La façon dont plusieurs classes d’actifs populaires ont bondi plus haut n’a tout simplement aucun sens. Néanmoins, si vous deviez parier sur un jeu à plus haut risque et à meilleur rendement, vous pourriez plaider en faveur de Capital social Hedosophia Holdings V (NYSE:IPOE). Perdant environ 14% au cours des cinq derniers jours, les actions IPOE pourraient également se négocier à rabais.

Source: rafapress / Shutterstock.com

Tout d’abord, même si le marché n’a pas de sens pour moi, je ne suis pas l’arbitre de la direction que prend le secteur des actions. Je pense que c’est la principale déconnexion que de nombreux analystes traditionnels ont en ce qui concerne les conditions actuelles du marché. Oui, c’est fou que l’action IPOE ait évolué comme elle l’a fait suite à l’annonce initiale selon laquelle la société de chèques en blanc sous-jacente annulera la fusion avec SoFi. Pourtant, c’est ce que c’est.

Deuxièmement et sur une note connexe, nous devons apprécier que pour l’instant, le marché a adopté une nouvelle cadence. Il y a quelques années à peine, personne ne parlait aussi intensément des sociétés d’acquisition à vocation spéciale ou des SPAC. Ils existaient, mais uniquement comme une alternative à une introduction en bourse (IPO) traditionnelle. Maintenant, être un jeu SPAC est en soi un catalyseur à la hausse.

Encore une fois, c’est totalement fou, mais c’est là que nous en sommes. Cela vaut la peine de nous rappeler une leçon cruciale: le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable.

Pour être juste, cependant, l’action IPOE a une forte crédibilité, que ce soit en tant que pari SPAC ou en tant qu’investissement autonome. La cible de la fusion inversée, SoFi, représente un concept intrigant et élégant dans l’espace fintech.

En regroupant les transactions financières d’un membre sous un même toit – cartes de crédit, prêts immobiliers et automobiles, assurances et autres produits – ils peuvent rationaliser leur argent. Plus important encore, grâce à des remises en argent et des incitations similaires, les membres peuvent utiliser leur compte pour atteindre leurs objectifs financiers.

Alors, qu’est-ce qui peut mal tourner? Comme vous pouvez le voir sur le graphique de l’IPOE, beaucoup.

N’ignorez pas les risques pour les actions IPOE

À la fin du mois de mars de cette année, j’ai discuté du cas des actions IPOE. À l’époque, j’ai apprécié la pertinence de ses activités en ligne pour les jeunes Américains. Cet élément de mon argument n’a pas changé.

Plus précisément, SoFi présente des éléments très similaires aux néobanques, qui sont des institutions physiques sans succursales qui fournissent des services de type bancaire. Parce qu’ils n’ont pas les frais généraux associés aux grandes banques, ils peuvent transmettre l’épargne à leurs membres sous la forme de comptes d’épargne à rendement plus élevé et d’autres récompenses convaincantes.

SoFi puise dans cette dynamique de demande. De plus, sa plateforme d’investissement permet aux membres d’investir dans des actions, des fonds négociés en bourse (ETF) et même des crypto-monnaies. Par conséquent, SoFi est un service financier orienté vers l’état d’esprit millénaire. Étant donné que ce groupe démographique est le plus important de la main-d’œuvre américaine, vous ne pouvez pas vous tromper en répondant à cette base de consommateurs.

Pourtant, le récit convaincant attirera des concurrents, ce qui pourrait conduire à une banalisation dans les segments des néobanques et des services financiers numériques. De plus, je ne suis pas vraiment sûr si l’argumentaire marketing de SoFi consistant à réduire les frais de financement par emprunt pour les membres potentiels est vraiment révolutionnaire. En tant que nation, nous devons résoudre les raisons pour lesquelles tant de jeunes sont pris au piège de dettes écrasantes avant de déconner avec des solutions novatrices comme les services financiers numériques.

C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai dit que je serais en marge des actions IPOE. Je suis content d’avoir dit cela, car les actions ont perdu 9% depuis mon article de mars. Au moment de la rédaction de cet article, l’IPOE est en baisse de près de 47% par rapport à son sommet.

Mais cela signifie-t-il que l’action IPOE doit revenir? Après tout, il est toujours populaire parmi la foule des médias sociaux.

Bien que je ne puisse nier son attrait attrayant, je pense que vous devez regarder le contexte plus large. Comme l’a souligné notre propre Nicolas Chahine, les SPAC ont enregistré des gains démesurés l’année dernière, mais ont perdu leur ferveur spéculative cette année.

Le whack-a-mole de la spéculation

Ce que Chahine a déclaré pourrait être le premier signe que des noms comme l’action IPOE ont une valeur supplémentaire à perdre. Vous voyez, s’il est vrai que les médias sociaux ont poussé les métiers liés à la SPAC dans la stratosphère, vous misez vraiment sur un marché aux ressources limitées.

De toute évidence, les jeunes sont principalement impliqués dans les médias sociaux. Et de manière générale, les jeunes investisseurs privés n’ont pas autant d’argent à dépenser. Par conséquent, si un secteur augmente, c’est probablement une question de nécessité mathématique qu’un autre secteur ne soit pas à la hauteur.

Je ne peux m’empêcher de remarquer que, alors que les SPAC se dégonflent, les crypto-monnaies se reflètent. Tant que les actifs numériques profitent de leur ascension mercurielle, il n’y aura tout simplement pas autant de fonds dirigés vers les SPAC. Surtout parce que l’action IPOE a déjà profité d’une forte hausse, combinée à la faiblesse du secteur des chèques en blanc, je ne suis pas sûr que la foudre frappera deux fois.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.