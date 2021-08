Social Knockout – l’événement de crypto-monnaie qui a marqué l’histoire au Coca Cola Arena de Dubaï

Au cours du week-end, l’histoire a été écrite dans l’emblématique Coca-Cola Arena de Dubaï en tant que Social Knockout – le premier événement de crypto-monnaie au monde a organisé un événement inoubliable pour des milliers de fans, y compris les fans de boxe, les adeptes des influenceurs des médias sociaux et la famille royale.

Des célébrités locales et internationales populaires, telles que UFC Heavyweight, Tai “Bam Bam” Tuivasa, et des icônes de la boxe, Badou Jack et Prince Naseem Hamed étaient également présentes. L’événement a été rendu possible par le sponsor principal et partenaire KokoSwap, la crypto-monnaie officielle qui a été utilisée pour acheter les billets de l’événement, l’accès à la diffusion en direct, ainsi que d’autres cadeaux et NFT.

Six matchs de boxe d’exposition et concerts de musique mettant en vedette certains des influenceurs, chanteurs et combattants locaux les plus connus au monde faisaient partie de l’événement de grande envergure. Mis à part les foules massives qui ont assisté en personne, beaucoup d’autres se sont connectées via une diffusion en direct du monde entier, ce qui rend l’événement hybride physique et numérique vraiment unique.

Dans l’événement principal de la soirée, Rashed « Money Kicks » Belhasa, émirati, a remporté une victoire serrée à l’unanimité contre son compatriote jordanien, la superstar de Youtube Anas Al Shayib. Anas a mené le premier tour, appâtant Money Kicks et se balançant agressivement avec une technique ambitieuse qui finirait par s’effondrer. Bien qu’Alshayib ait été rapide sur ses pieds, son cardio n’était pas à la hauteur du jeu de jambes implacable de Belhasa, qui a habilement profité du combat dans les derniers tours, le démontant avec dextérité et de puissants coups de poing.

“C’était un combat serré, mais je pense que j’ai réussi à bloquer tout ce qu’il a [Anas] m’a lancé. J’ai devancé la victoire avec des frappes et des compteurs plus importants. Je n’ai jamais été blessé une seule fois là-bas et j’ai senti que je bougeais davantage et que je contrôlais le ring pendant tout le combat », déclare Belhasa avec assurance.

Dans le co-événement principal, il n’y avait pas d’amour perdu entre la sensation Youtube Adam Saleh et Tiktoker, Walid Shark; le frère de l’influenceur arabe populaire Noor Star, qui était également présent pour encourager son frère. Les deux influenceurs ne sont pas étrangers au ring, Adam accumulant plus de 10 matchs de boxe amateur parallèlement à sa carrière réussie sur les réseaux sociaux, et Walid Shark, un boxeur vétéran avec plus de 4 victoires amateurs à son actif. Le combat a envoyé un choc électrique dans toute la Coca-Cola Arena, les deux combattants ayant des moments de domination à l’intérieur du ring et des acclamations et des chants assourdissants de la foule. À la fin du troisième tour, les juges avaient conclu le combat par un tirage à la majorité.

Bien que le bœuf n’ait peut-être pas été réglé sur le ring par ces deux rivaux, Adam et Walid se sont tous deux montrés respectueux après le combat et ont convenu qu’un match revanche devrait avoir lieu dès que possible.

Parmi les autres combats notables à mentionner lors de l’événement le plus emblématique de Dubaï hier soir, citons le populaire Youtuber américain, Slim “The Hitman”, AlBahar et Mido “King Anibus”. Slim, connu pour ses singeries amusantes sur Youtube, a montré à Dubaï et au monde qu’il est plus qu’un simple farceur en détrônant le roi avec un KO au 1er tour en moins de 3 minutes.

Tam Khan, le pionnier du MMA aux Emirats Arabes Unis, et l’idée derrière TK Fight Night, qui a donné vie au Social Knockout, est convaincu que c’est l’avenir du divertissement, et ce n’est que le début pour sa nouvelle marque, “nous avons De nombreuses offres provenaient déjà d’autres marchés comme l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni et l’Amérique. Mon téléphone a explosé sans arrêt depuis l’événement d’hier soir avec tant d’offres potentielles et de nouvelles idées passionnantes à lancer ».

Tam continue de montrer son appréciation pour sa ville en disant: “Je pense que ce que nous avons fait hier soir était non seulement historique avec le premier événement cryptographique au monde, mais nous avons également montré au monde que Dubaï et les Émirats arabes unis n’ont pas besoin d’autorisation pour organiser le monde -événements de classe. Ce pays a toujours été si formidable pour moi et ma famille, et ma mission a été de faire de cette ville la plaque tournante des sports de combat et du divertissement dans la région depuis mon arrivée ici en 2008. »

Le programme de la soirée n’était pas seulement rempli de combats passionnants et de stars des médias sociaux étoilées. Le rappeur américain populaire, A-Boogie-Wit Da Hoodie et la sensation de chant indien, Guru Randhawa, ont tous deux fait décoller la foule avec des performances live mémorables entre les matchs. Les fans ont eu droit à une atmosphère qui n’avait jamais été vécue dans cette région jusqu’à hier soir.

Tam Khan a fièrement terminé la soirée en déclarant : « Ce n’est que le début. Je suis très heureux des retours positifs et de l’intérêt international que nous recevons de cet événement. Je vais profiter du week-end et venez dimanche, nous retournons travailler sur la construction de cette marque pour qu’elle soit quelque chose de plus grand et de meilleur.

