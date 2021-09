Social Knockout revient avec un bang encore plus grand

in

Après des débuts extrêmement réussis en juillet, Social Knockout est de retour à la demande générale.

Social Knockout 2 – « Plus gros, plus méchant, mieux » vous est proposé par TK Fight Night Promotions et sponsorisé par KokoSwap Cryptocurrency. L’événement aura lieu le vendredi 15 octobre dans la prestigieuse Coca-Cola Arena de Dubaï.

L’événement de boxe des célébrités est sur le point de livrer une carte empilée en utilisant un format désormais très populaire dans le monde de la boxe, des influenceurs et des icônes célèbres des médias sociaux alors qu’ils se battent pour se vanter. Un undercard avec des combattants amateurs internationaux ainsi qu’une performance musicale en direct de la sensation du rap américain DaBaby seront également ajoutés à une soirée de divertissement déjà explosive.

Pionnier du MMA, idée originale de Social Knockout, Tam Khan est ravi de continuer sur la lancée de l’été. Toute l’équipe de TK Fight Night travaille sans relâche et continue de repousser les limites pour rendre leurs événements plus grands, meilleurs et mettre en lumière Dubaï en tant qu’acteur international dans le monde du sport et du divertissement.

«Nous prévoyons de marquer l’histoire une fois de plus en ajoutant à notre liste déjà étoilée d’influenceurs sociaux. Cependant, nous prévoyons de faire quelque chose d’un peu différent cette fois-ci en ajoutant le tout premier combat d’influence féminine entre la présentatrice de télévision saoudienne et l’influenceuse sociale, Sarleena, qui devrait affronter l’Indien TikToker, Jumana Khan », révèle Khan.

Rashed Belhasa, alias Moneykicks, revient également à l’événement principal. Il affronte la superstar indienne des médias sociaux Ajmal Khan pour le droit de se vanter à l’échelle internationale.

La carte principale mettra également en vedette deux des noms les plus populaires de YouTube et des vétérans de Social Knockout, la sensation YouTube Adam Saleh et le passionnant spécialiste des KO Slim ‘The Hitman’ Albahar.

« Rashed a prouvé qu’il pouvait se battre avec sa victoire sur Anas AlShayb la dernière fois et les fans ont hâte de le voir de retour sur le ring. Aimez-le ou détestez-le, Belhasa attire toujours les foules, et cette fois-ci, nous n’attendons rien de différent de ses fans et de ses ennemis », a déclaré Khan.

«Adam et Slim se sont également déjà avérés être de grands artistes à la fois en ligne et sur le ring. Ne vous y trompez pas, ces gars peuvent se battre ! C’était une évidence de les ramener à Social Knockout 2 », explique Khan.

Le premier événement de boxe des Émirats arabes unis axé sur les influenceurs sociaux devrait faire des vagues une fois de plus avec une autre soirée mouvementée remplie de combats, de fans et de performances musicales le 15 octobre dans la prestigieuse Coca-Cola Arena.

Les billets seront mis en vente le 21 septembre sur le site Web principal de l’Arena : www.coca-cola-arena.com. Les fans de Fight peuvent acheter leurs billets en utilisant leur carte de débit ou de crédit.

