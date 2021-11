SocialFi remet l’agence entre les mains des utilisateurs

Une véritable plateforme SocialFi appartient à ses utilisateurs. Et comme la grande majorité de la monnaie native de Monaco Planet sera distribuée aux utilisateurs en récompense de la création de contenu, Monaco Planet fonctionne comme une véritable organisation autonome décentralisée, régie par des détenteurs de jetons natifs qui peuvent envoyer des propositions et voter. En tant que plateforme SocialFi, la propriété et la gouvernance de Monaco Planet sont déterminées par les utilisateurs eux-mêmes. De plus, les détenteurs de jetons natifs profiteront de l’appréciation de la devise apportée par l’activité économique croissante de la plateforme.

