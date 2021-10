Socialite affirme qu’elle a accidentellement tiré et tué le commissaire de police

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La mondaine Jasmine Hartin insiste sur le fait que sa fusillade mortelle sur le commissaire de police Henry Jemmott au Belize en mai était un “terrible accident”, pas un meurtre dans une nouvelle interview avec CBS News pour une émission spéciale de 48 heures. Dans un aperçu de l’émission spéciale “Jasmine Hartin’s Shot in the Dark” de samedi, Hartin a fait valoir qu’elle n’était pas une fêtarde héritière qui s’était tournée pour assassiner le responsable de la police, mais les membres de la famille de Jemmott n’achètent pas son histoire.

“Je ne suis pas un meurtrier. C’est ridicule”, a insisté Hartin, qui fait face à une accusation d’homicide involontaire. “Henry était mon ami. C’était un accident – ​​un terrible accident. Il me hantera pour le reste de ma vie.” Hartin a affirmé que les gens se concentraient trop sur ses antécédents en tant que belle-fille du milliardaire britannique Lord Michael Ashcroft au lieu de l’affaire elle-même. “Les gens me perçoivent comme une milliardaire, et cette fille riche et gâtée intitulée”, se plaignait-elle. “Cette folle, folle et fêtarde qui pend aux chevrons… Ce n’est pas du tout ça.”

Hartin, qui a perdu la garde de ses deux enfants avec son mari Andrew Ashcroft après la mort de Jemmott, a insisté sur le fait que lorsque l’officier a été tué, ils buvaient et se sont rendus sur une jetée pour regarder la lune. Elle prétend qu’il a essayé de lui montrer comment décharger et charger une arme à feu afin qu’elle puisse se protéger, mais la pratique s’est transformée en lui tirant accidentellement sur lui.

“Il dit : ‘Pouvez-vous me donner le chargeur de l’arme'”, se souvient Hartin. “Alors, je me penche. Je prends le pistolet. … J’essaie de sortir le chargeur. La prochaine chose que je sais, le pistolet a explosé.” L’héritière a insisté sur le fait qu’elle n’était toujours pas sûre “qu’il s’agissait d’un accident ou que l’arme avait raté le coup”, mais a déclaré qu’elle n’avait pas “consciemment” appuyé sur la gâchette.

Les proches de Jemmott, cependant, n’achètent pas son histoire, avec sa sœur, l’officier de police Cherry Jemmott, racontant au média: “Mon frère a reçu une balle derrière l’oreille – style d’exécution. Jasmine Hartin devrait être accusée de meurtre, pas d’homicide involontaire. Elle raconte tellement d’histoires, alors qui sait quand elle dit la vérité.” Regardez l’interview de Hartin sur 48 heures le samedi 2 octobre à 22 h HE sur CBS et Paramount +, à laquelle vous pouvez vous abonner avec un essai gratuit ici.