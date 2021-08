société britannique de satellites affronte Musk et Bezos avec le « réseau de communication du futur » | Sciences | Nouvelles

Facebook cherche un moyen d’analyser les messages cryptés pour continuer à segmenter la publicité, mais sans mettre en danger la vie privée. Rencontrer l’équilibre entre vie privée et publicité est délicat et sur Facebook, ils travaillent avec cet objectif. Comme la plupart des grandes sociétés Internet, leurs avantages proviennent principalement de la publicité et celle-ci […] More