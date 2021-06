Un rendu d’artiste de 303 Battery, présenté comme le premier immeuble d’appartements à consommation énergétique nette zéro au monde, qui est érigé dans le quartier Belltown de Seattle par Sustainable Living Innovations. (Image SLI)

Sustainable Living Innovations, une entreprise technologique de Seattle qui a créé une nouvelle façon de construire des structures commerciales, a inauguré jeudi un développement de 15 étages qui est considéré comme le premier immeuble d’appartements de grande hauteur à «énergie nette zéro» au monde.

L’immeuble de 112 logements fonctionnera à l’énergie solaire et sur batteries, et comprend 27 appartements abordables. Il est construit avec une conception brevetée qui utilise des panneaux fabriqués dans une usine de Tacoma, dans l’État de Washington, qui sont préchargés avec du câblage électrique, de la plomberie et de l’équipement mécanique.

La conception comprend des planchers à chaleur rayonnante et des murs en verre du sol au plafond. Il économise l’eau en captant les précipitations et en recyclant les eaux grises des éviers et des douches. L’approche évite les matériaux nuisibles à l’environnement et sujets aux moisissures, notamment la peinture, les tapis et les cloisons sèches.

Même l’adresse du site dans le quartier de Belltown correspond au thème vert : 303 Battery.

Arlan Collins, PDG de Sustainable Living Innovations. (Photo SLI)

Alors que le bâtiment devrait être érigé et prêt à emménager d’ici l’été prochain, l’effort pour arriver ici a duré plus de 12 ans, a déclaré Arlan Collins, PDG de Sustainable Living Innovations.

En bref, il a fallu à Collins et à son partenaire, Mark Woerman, pour innover une toute nouvelle façon de construire.

“La voie pour arriver à ce type de performance environnementale était de partir de zéro dans la façon dont cela fonctionne, comment cela va de pair et ce qu’il est conçu pour accomplir”, a déclaré Collins.

Les gratte-ciel écoénergétiques coûtent moins cher qu’une structure traditionnellement construite à Seattle, a déclaré Collins. Une grande partie des économies provient de l’utilisation de panneaux modulaires qui permettent une construction plus rapide. Le bâtiment de la batterie 303 utilisera 900 panneaux de 10 types de panneaux principaux. Collins n’a pas fourni de chiffres exacts sur les coûts.

Sustainable Living Solutions construit également des immeubles de moyenne hauteur de cinq à sept étages, qui coûtent plus cher que des structures comparables de construction conventionnelle. Mais certains de ces coûts peuvent être récupérés en économies d’énergie.

La maire de Seattle, Jenny Durkan, et le directeur du comté de King, Dow Constantine, étaient sur place jeudi pour célébrer le nouveau développement.

« En tant que ville, nous devons faire tout notre possible pour investir dans des solutions innovantes qui réduisent notre dépendance aux combustibles fossiles. Le bâtiment 303 Battery est à la pointe de la conception et de la construction écologiques, nous aidant à atteindre les objectifs climatiques de Seattle et à créer une ville plus saine, tout en répondant à notre crise du logement abordable », a déclaré Durkan dans un communiqué.

Des panneaux solaires sur le toit, les murs extérieurs et les balcons de la batterie 303 produiront de l’électricité pour les résidents du bâtiment de Sustainable Living Innovations. (Image SLI)

Le bâtiment est certifié par l’International Living Futures Institute, qui a décerné au Bullitt Center de Seattle – un leader mondial des bâtiments durables – sa bonne foi écologique.

Afin de générer autant d’énergie qu’elle en consomme, 303 Battery inclura des panneaux solaires sur son toit, ses murs extérieurs et ses balcons. Son sous-sol abritera une banque de batteries au lithium pour stocker de l’énergie pouvant être utilisée la nuit et lorsque l’énergie solaire n’est pas disponible. Le bâtiment comprend diverses technologies intelligentes telles que des capteurs pour régler les thermostats et les lumières pour économiser l’énergie.

L’un des panneaux de construction construits à l’usine de fabrication de Tacoma de Sustainable Living Innovations. (Image SLI)

En 2014, Sustainable Living Innovations a formé un partenariat avec Intellectual Ventures, la société de brevets et de développement technologique fondée par Nathan Myrvold, pour obtenir une protection par brevet pour son approche de la construction.

Sustainable Living Innovations a quatre projets supplémentaires pour Seattle. Deux sont en cours de construction en partenariat avec le bureau du logement de la ville de Seattle et fourniront des « logements avec services de soutien permanents », qui combinent des logements abordables et des services de soutien pour les personnes aux prises avec l’itinérance. Deux autres projets comprendront un nombre important d’unités abordables.

La société a déjà achevé un immeuble d’appartements de six étages et 24 unités dans le quartier universitaire de Seattle, appelé 47+7 Apartments. Il utilise 70% moins d’énergie qu’un espace similaire.

En plus de ses efforts en faveur de l’environnement et de l’abordabilité du logement, l’entreprise embauche également sur son site de fabrication des travailleurs qui pourraient avoir du mal à trouver un emploi, notamment des vétérans militaires, des sans-abri et des personnes anciennement incarcérées.