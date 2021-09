Sociétés de gestion d’actifs (AMC) : Forte possibilité de mise à niveau du BPA au cours de l’EX22

Nous maintenons BUY on UTI AMC et ADD on NAM tandis que nous rétrogradons HDFC AMC de Add à HOLD.

Nous prévoyons que les jeux de gestion d’actifs bénéficieront de l’amélioration de la composition des actions pour le troisième trimestre consécutif au T2FY22e. De bout en bout, les actifs sous gestion des capitaux propres ont augmenté de 21 % entre le 21 mars et le 21 août. Cela a été aidé par de forts flux d’actions (dominés par les NFO en juillet-août 21) de Rs 1,2 trn (ex-Index/passifs et y compris les fonds hybrides) en 5MFY22-TD et l’amélioration du portefeuille SIP (flux et folios).

Cela s’est traduit par une forte possibilité de revalorisation des bénéfices au cours de l’EX22. En tenant compte des performances 5MFY22-TD, des structures de coûts relatives et du RoE, nous améliorons les estimations de bénéfices pour l’exercice 22/23 pour Nippon Asset Management (NAM) de 14 %/12 %, UTI Asset Management (UTI AMC) de 14 %/20 % et HDFC société de gestion d’actifs (HDFC AMC) de 4,7% / 2%. Nous maintenons BUY on UTI AMC et ADD on NAM tandis que nous rétrogradons HDFC AMC de Add à HOLD.

Évaluation de la performance des AMC cotées en 5M-FY22TD : Sur la base de la classification AMFI, NAM a été en mesure d’augmenter l’encours des capitaux propres et de la dette de 18% et 13%, respectivement, en 5MFY22-TD. UTI AMC a pu croître de la même manière de 23% et (-)8% tandis que HDFC AMC l’a augmenté de 12%/1%. Nous prenons désormais en compte une croissance de 16 %/32 %/29 % de l’AAUM au cours de l’exercice 22E pour HDFC/NAM/UTI AMC.

Maintenez BUY sur UTI AMC avec un TP révisé de Rs 1 410 (auparavant : Rs 1 200) basé sur un BPA de base 30x FY23E de Rs 37,4 et des liquidités de Rs 288 par action. Maintenez ADD on NAM avec un prix cible révisé de Rs 477 (auparavant: Rs 430) basé sur un BPA de base FY23e de 35x de Rs 12 et des liquidités de Rs 58 par action. Déclasser HDFC AMC de Add to HOLD avec un TP révisé de Rs 3 350 (3 284) sur la base d’un BPA de base FY23e de 45 fois Rs 67,8 et Rs 298 cash par action. Nous prenons en compte une croissance de 16%/15% des AAUM pour l’EX22E/FY23E avec des rendements de 48,8 pb/48 pb, respectivement (contre 48,7 pb au T1FY22). Une croissance plus élevée que prévu des actifs sous gestion peut être un déclencheur positif pour les bénéfices futurs. Cependant, une baisse plus élevée que prévu des rendements globaux peut entraîner une déception des bénéfices.

De solides NFO ont caractérisé FY22-TD : sur une base ex-ETF, les MF ont levé 172 milliards de Rs et 237 milliards de Rs en juillet 21 et août 21, respectivement. Au cours de l’exercice 22-TD, le montant total levé par les NFO a été de 479 milliards de roupies contre 293 milliards de roupies levés au cours de l’exercice 21.

Évolution de la part de marché des actions : sur la base des données de clôture mensuelles des actifs sous gestion, la part de marché des actions HDFC AMC AAUM est passée de 12,7 % en juin 21 à 12,1 % en août 21. La part de marché des actions NAM AAUM est passée de 6,84 % en juin 21 à 6,76 % en août 21. La même chose pour UTI AMC est passée de 4,76% en juin 21 à 4,82% en août 21.

Evolution de la part de marché de la dette : sur la base des données de l’AMFI, la part de marché de la dette AAUM entre le 21 juin et le 21 août est passée de 14,4 % à 14,5 % pour HDFC AMC, de 7,3 % à 7,6 % pour NAM et de 3,8 % à 3,7 % pour UTI AMC .

Flux dominés par le plafond Flexi en août 21 : les entrées globales d’août 21 dans les régimes de MF étaient de Rs 330 milliards contre Rs 146 milliards pour les sorties observées en août 20.

Tendances à l’amélioration du SIP : 21 août, les flux du SIP s’élevaient à Rs 99 milliards contre Rs 91,6 milliards en juin 21 et Rs 96,1 milliards en juillet 21. L’industrie a ajouté 2,5 millions de nouveaux comptes SIP en août 21 contre 1,7 million de moyenne mensuelle au premier trimestre de l’exercice 22. SIP AUM s’élevait à Rs 5,3 trn, en hausse de 5% en glissement mensuel.

