Sociétés en liquidation : en quoi le plan de résolution du CIRP diffère du régime de compromis en vertu de la loi sur les sociétés

Par Ashok Kumar Gulla

Le Code de l’insolvabilité et de la faillite, 2016 (Code IBC) promulgué le 28 mai 2016, prévoit l’invitation de plans de résolution des candidats à la résolution potentiels (PRA) pour la reconstitution de l’entreprise débitrice (CD). Cependant, au cas où aucun plan de résolution n’est reçu ou approuvé, l’autorité de décision (AA) peut émettre une ordonnance de liquidation en vertu de l’article 33 du Code IBC. Le règlement 2B a été introduit dans le règlement IBBI (processus de liquidation) de 2016 le 25 juillet 2019, ouvrant une autre fenêtre pour la vente de CD en invitant le régime de compromis ou d’arrangement en vertu de l’article 230 de la loi sur les sociétés de 2013 (le régime). Bien que cette initiative soit une initiative bienvenue, elle est entachée d’ambiguïtés et donc d’un échec. Il n’y a pratiquement pas eu de proposition dans le cadre du programme ayant été approuvée dans un passé récent pour CD en liquidation.

Le régime était initialement prévu pour le créancier ou un membre de la société lorsque le Code IBC n’a pas été promulgué. Le régime s’apparente à l’obtention de la résolution du CD dans le cadre du processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP). Cependant, toute personne qui n’est pas éligible en vertu de la Sec 29A du Code ne sera pas éligible pour soumettre le Scheme for CD in Liquidation.

Différence entre le plan de résolution dans le CIRP et le compromis ou l’arrangement en vertu de l’article 230 de la Loi sur les sociétés pour CD en liquidation

L’approbation du plan de résolution dans le CIRP requiert un minimum de 66 % des droits de vote des membres du Comité des créanciers (CoC). En vente via Sec. 230 de la Loi sur les sociétés de 2013, il requiert l’approbation à hauteur de 75 % (en valeur) des actions avec droit de vote par chaque catégorie de parties prenantes, à savoir les créanciers financiers, les créanciers non garantis et les actionnaires conformément à la Loi sur les sociétés. Il n’y a pas de pourcentage de vote défini dans le Code ou le Règlement sur le processus de liquidation pour l’approbation du programme de CD en liquidation. La décision finale revient à AA.

Dans CIRP, le montant à payer aux diverses parties prenantes contre leurs réclamations est proposé dans le plan de résolution après s’être conformé à l’article 30 du Code. Pour l’approbation du Régime, aucune mention spécifique n’est faite dans le Code ou le Règlement sur la façon dont le paiement doit être réparti entre les parties prenantes. Le Soumissionnaire Potentiel par le biais du Programme peut proposer le montant qui est mis en place pour le vote de toutes les parties prenantes et le programme à approuver par AA.

Le délai est de 180 jours, qui peut être prolongé de 90 jours supplémentaires pour l’achèvement du CIRP. L’ensemble du processus, cependant, doit être achevé en 330 jours maximum. Dans l’accord de compromis Sec 230, le délai autorisé en vertu du règlement 2B du règlement IBBI (processus de liquidation) est de 90 jours à compter de la date de l’ordre de liquidation. Le liquidateur peut faire une demande auprès d’AA, s’il y a une raison suffisante, demandant une prolongation du délai pour achever le processus.

La PRA sollicite diverses dérogations, allègements et concessions dans le plan de résolution qui sont d’abord approuvés par le CoC puis par AA. Diverses lois ont également été modifiées conformément à l’IBC afin de fournir un allégement lorsque le plan est approuvé en vertu du CIRP. Il n’y a aucune disposition dans la Loi sur les sociétés ou le Code concernant la demande de dérogations et de concessions dans le processus de l’article 230. La même chose doit être recherchée dans le schéma mis en place à AA.

Amendement nécessaire dans le Recueil IBC et les règlements pertinents pour le schéma de compromis

Le proposant du programme qui souhaite acquérir le CD en vertu de l’article 230 de la Loi sur les sociétés souhaite l’acquérir libre de toutes responsabilités et affaires juridiques, y compris les pénalités pour actions passées. Dans l’intérêt d’obtenir plus de proposants, il est prudent de clarifier les principaux allégements, concessions et processus à suivre par le biais des modifications nécessaires de la loi et des règlements résumés brièvement comme suit :

– Conformément à l’intention initiale, le programme doit être invité par les créanciers et les parties prenantes. Il est présumé que le liquidateur peut inviter le régime de compromis ou d’arrangement de tiers en dehors des créanciers et des parties prenantes. Si plus d’un programme est reçu, si tous ces programmes doivent d’abord être soumis à AA ou l’approbation de ces programmes doit d’abord être demandée auprès des FC sécurisées.

– Le proposant est-il éligible aux divers avantages prévus dans le plan de résolution, tels que le report des pertes commerciales et l’immunité de toutes les procédures judiciaires et pénalités avant l’approbation du plan.

– Le proposant du programme est-il éligible à l’exonération de toutes les cotisations statutaires relatives à la période précédant l’approbation et dans le cas où les autorités gouvernementales n’approuvent pas le programme, l’honorable NCLT peut-elle exercer sa compétence pour approuver le programme proposé ?

– Le proposant est-il lié par l’exigence du code des offres publiques SEBI où la société est cotée ?

Quelle sera la part avec droit de vote requise pour l’approbation du programme par les parties prenantes en vertu de l’article 230 de la Loi sur les sociétés de 2013 puisqu’aucune part avec droit de vote n’est définie dans le Code ou les règlements pour l’approbation du programme.

– Si l’approbation de toutes les parties prenantes est requise ou peut être dispensée étant donné que les créanciers non garantis et les actionnaires seront payés en priorité en vertu de l’article 53 du Code en cas de vente en vertu de la Règle 32 du processus de liquidation.

– Comment les actions seront-elles attribuées à l’Acquéreur lorsqu’il acquiert toutes les actions du capital ?

En cas d’échec de l’article 230, le processus de liquidation reprend et le liquidateur doit d’abord procéder à la vente en tant qu’entreprise en activité en vertu de la réglementation 32 (e) et (f) du processus de liquidation. Il convient d’examiner si le système peut attirer des investisseurs ou s’il représente une perte de temps et d’efforts requis et, en conséquence, une action appropriée doit être engagée. Il est jugé approprié de supprimer l’article 230 en tant que processus distinct, car le plan de résolution en vertu du CIRP et la vente de CD en tant qu’entreprise en exploitation en vertu du règlement 32 (e) du processus de liquidation servent mieux l’objectif

(Ashok Kumar Gulla est professionnel de l’insolvabilité et associé chez RBSA Restructuring Advisors LLP. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

