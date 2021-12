Sociowash met en sac le mandat créatif de Big Bazaar

Big Bazaar prévoit d’amplifier sa portée sociale via des plateformes comme Facebook, Instagram et plus encore avec un contenu plus accessible et aidant à engager une conversation avec le public cible

Sociowash a remporté le mandat des médias sociaux pour Big Bazaar. Géré par le bureau de Sociowash à Mumbai, le mandat a été remporté par le biais d’un processus de présentation concurrentielle incluant certaines des principales agences. « Le partenariat avec la principale marque de vente au détail de l’Inde est une victoire majeure pour notre équipe de Mumbai. Nous sommes ravis d’ajouter un nom aussi connu à notre liste de clients tout en renforçant notre présence en Inde. Notre expertise se concentrera sur la communication efficace de l’objectif de la marque à un large éventail de publics. Nous sommes ravis de contribuer aux principaux objectifs et objectifs numériques de Big Bazaar », a déclaré Pranav Agarwal, co-fondateur de Sociowash.

Big Bazaar est la plus grande chaîne indienne de grands magasins discount avec plus de 250 magasins en Inde. La chaîne fournit tous les produits sous un même toit, de la nourriture à la mode en passant par les articles ménagers. La présence numérique étant une priorité plus élevée pour toutes les marques, Big Bazaar prévoit d’amplifier sa portée sociale via des plateformes telles que Facebook, Instagram et plus encore avec un contenu plus pertinent et aidant à engager une conversation avec le public cible.

Dans le cadre du mandat, Sociowash sera responsable des actifs de médias sociaux et de marketing de performance. Cela consiste à élaborer des stratégies et à amplifier leur présence sur les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook avec l’objectif clé d’accroître l’engagement et la mémorisation de la marque. L’agence travaillera en étroite collaboration avec l’équipe marketing de Big Bazaar pour mettre en œuvre des stratégies alignées sur les objectifs de la marque

Pour Pawan Sarda, CMO, Future Group, en partenariat avec Sociowash pour le mandat de marketing des médias sociaux. « Leur équipe a apporté de nouvelles idées, ainsi qu’une distinction claire dans la stratégie sur Instagram, Facebook et Twitter. Nous sommes convaincus que travailler avec Sociowash nous aidera à créer un engagement plus fort avec notre public », a-t-il ajouté.

Sociowash est une agence numérique créative à service complet dont l’objectif est de connecter les marques au monde de la manière la plus innovante possible. L’agence fournit une pléthore de services, notamment le marketing des médias sociaux, la planification des médias, la conception de supports, la conception et le développement de sites Web, le marketing des jeunes, la production vidéo, le marketing d’influence, l’animation, etc.

