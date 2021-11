Sociowash remporte un mandat digital pour Hero Lectro

Sociowash se concentrera sur la conception de campagnes numériques pour la marque

Sociowash a remporté le mandat numérique pour Hero Lectro, une partie de Hero Moto Corp. Dans le cadre du mandat, l’agence sera responsable des stratégies de marketing numérique de Hero Lectro et de l’amplification de la présence sur les médias sociaux. Le mandat a été remporté par le bureau de Delhi de Sociowash, suite à un pitch multi-agences.

« Ce nouveau partenariat nous donne une grande confiance dans la construction d’un avenir que nous avons toujours envisagé en tant que marque. Dès le début, Hero Lectro s’est concentré sur les plateformes technologiques et numériques, que ce soit dans nos E-Cycles eux-mêmes ou dans notre stratégie marketing. Alors que la catégorie se développe à un rythme rapide d’année en année, notre investissement et notre dépendance au marketing numérique prennent plus d’importance que les médias traditionnels », a déclaré Rachit Gupta, CMO, Hero Lectro.

Sociowash, l’agence de marketing numérique à service complet, se concentrera sur la création de campagnes numériques pour la marque afin d’amplifier sa portée et sa notoriété. En outre, il se concentrera également sur la création d’une communauté en ligne active. L’un des principaux objectifs du partenariat est de transformer le produit new-age de Hero Lectro en un produit de style de vie incontournable.

« Avec notre dicton d’ajouter des valeurs, nous sommes ravis de pédaler vers l’expansion de l’empreinte de Hero Lectro et de solidifier sa position à plein régime. Dans l’attente de construire une nouvelle voie épanouissante avec la marque, tant sur le plan stratégique qu’en termes d’atteindre le public à un niveau plus profond avec nos instruments de créativité et de planification », a déclaré Pranav Agarwal, co-fondateur de Sociowash.

Hero Lectro fait activement la promotion d’un nouveau style de vie à travers ses produits E-Cycle. La nouvelle gamme de vélos électriques connaît une augmentation des ventes lors de la hausse des prix du carburant, selon un communiqué de Sociowash.

