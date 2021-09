Sock et Skupski parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens de Krajinovic et Djere

03/09/2021 à 23:15 CEST

Le joueur de tennis américain Chaussette Jack, numéro 128 de l’ATP et le joueur britannique Neal Skupski, le numéro 17 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en trentième de finale de l’US Open par 6-2 et 6-3 en cinquante-neuf minutes aux Serbes Filip Krajinovic et Laslo djere, numéro 313 de l’ATP et, respectivement, numéro 370 de l’ATP. Après ce résultat, la paire obtient la place pour les seizièmes de finale de l’US Open.

La paire perdante a réussi à casser le service de ses adversaires à une occasion, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont fait à 4 reprises. De plus, Sock et Skupski ont réalisé un premier service de 92% et n’ont commis aucune double faute, réussissant à remporter 72% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint une efficacité de 71%, ont commis 3 doubles fautes et ont remporté 49% des points. au service.

Après ce match aura lieu les seizièmes de finale dans lesquels Sock et Skupski affronteront les Allemands Dominik Koepfer et Emil ruusuvuori.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 11 septembre sur un terrain en dur en plein air. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.