Socuéllamos et Eldense à égalité à Paquito Giménez

26/09/2021 à 20:02 CEST

Les Socuellamos et le Aîné à égalité avec un dans le duel qui s’est tenu ce dimanche dans le Paquito Gimenez. Les Socuellamos Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre La Nucia. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Aîné a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Alzira et a eu une série de trois tirages consécutifs. Avec ce score, l’équipe locale était en dix-septième position, tandis que le Aîné il est resté à la treizième place à la fin du match.

La première partie du duel a commencé d’une manière imbattable pour lui Aîné, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Pablo à la 27e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe socuellamino a marqué un but, ce qui a mis les tables avec un but de Hugo à 61 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Le technicien de la Socuellamos, Josico, a donné accès au champ à Chabo, Ivan Bon et Javi Jiménez remplacement Hugo, Ginaid et Queijeiro, tandis que de la part du Aîné, José Juan Romero remplacé Ivan Forte, jean Antoine, Sanchez, Aaron et Albert Ramis pour Salinas, Etxeberria, Ortuño, Observateur d’oiseaux et Pablo.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Queijeiro, Diakité, Ginaid et Perez par le Socuellamos déjà Etxeberria par l’équipe Eldense.

Avec ce résultat, le Socuellamos il reste deux points et le Aîné avec quatre pointes.

Le lendemain le Socuellamos sera mesuré avec le Hercule, tandis que l’équipe Eldense jouera son match contre À. Pulpileño.

Fiche techniqueSocuellamos :Nieves, Perez, Toboso, Diakité, Quintana, Cortijo, Alberto, Nacho Huertas, Queijeiro (Javi Jimenez, min.78), Hugo (Chabo, min.71) et Ginaid (Iván Bueno, min.78)Aîné :Vallejo, Danese, Eliseo, Pajarero (Aarón, min.85), Etxeberría (Juan Antonio, min.55), Redru, Ortuño (Sanchez, min.64), Paco Fernández, Pedro Capó, Salinas (Iván Forte, min.55 ) et Pablo (Albert Ramis, min.85)Stade:Paquito GimenezButs:Pablo (0-1, min. 27) et Hugo (1-1, min. 61)