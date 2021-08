Sodom publie une vidéo lyrique pour la nouvelle version de “Bombenhagel”

Vétérans du thrash metal allemand SODOME vient de sortir un nouvel EP, “Bombenhagel”, passant par Marteau à vapeur/SPV. L’EP comprend un classique réenregistré et deux nouvelles chansons.

SODOME bassiste/chanteur Thomas “Angelripper” Tel dit à propos du réenregistrement de “Bombenhagel”: “Je voulais un enregistrement de notre vieux classique par la nouvelle formation. Bien sûr, c’était vraiment spécial avec un batteur comme Toni et deux cordes. Ce nouvel arrangement de notre hymne réserve définitivement quelques surprises.”

La nouvelle version de “Bombenhagel” comprend également un solo de guitare gracieuseté de Harris Johns, qui, en tant que producteur, a travaillé sur le “La manie de la persécution” (1987) interprétation de “Bombenhagel”.

“Harris a pratiquement insisté pour contribuer un type particulier de solo, en ligne avec son talent exceptionnel, ” Angelripper dit. “Naturellement, cela a été un réel plaisir pour nous car nous sommes tous conscients de ce qu’il a fait pour nous. Sans Harris, SODOME ne serait pas là où nous en sommes aujourd’hui.”

La vidéo lyrique officielle de la nouvelle version de “Bombenhagel” peut être vu ci-dessous.

Liste des pistes :

01. Bombenhagel (6:06)



02. Coup de grâce (3:06)



03. Groupe pestiféré (5:05)

SODOMEle dernier LP studio de , “Genèse XIX”, est sorti en novembre dernier via Divertissement un (eOne) en Amérique du Nord et Marteau à vapeur/SPV en Europe. Le disque a été enregistré par Siggi Bemm et maîtrisé par Patrick W. Engel et vient enveloppé dans la pochette de Joe Petagno de MOTRHEAD la célébrité.

Angelripper décrit “Genèse XIX” comme « l’un des enregistrements de studio les plus difficiles et les plus diversifiés qui SODOME jamais sorti.” Il est rejoint dans la formation actuelle du groupe par des guitaristes Frank Blackfire et Yorck Segatz ainsi qu’un nouvel ajout, le batteur Toni Merkel.

“Nos fournisseurs de riffs, York et Franc, sont des types de musiciens totalement différents”, Angelripper mentionné. “York est un métalleux invétéré qui a grandi avec la musique thrash. Franc, d’autre part, intègre également des éléments blues et rock dans son style, y compris occasionnellement Franck Marin ou Rory Gallagher citation, et écrit des chansons qui auraient pu figurer de la même manière ou de manière similaire sur ‘Agent orange’. Ce sont les diverses influences qui font ‘Genèse XIX’ ce que c’est.”



