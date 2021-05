Sodome sortira l’épisode “ Bombenhagel ” en août

Vétérans allemands du thrash metal SODOME sortira un nouvel EP, “Bombenhagel”, le 20 août via Marteau à vapeur/SPV. L’effort sera rendu disponible sur CD, vinyle 12 pouces et en téléchargement numérique. La prévente débutera le 21 mai.

“Bombenhagel” était le titre d’une chanson de SODOMEle deuxième album studio de «Manie de la persécution», sorti en 1987.

SODOMEle dernier LP studio de “Genèse XIX”, est sorti en novembre dernier via Divertissement un (eOne) en Amérique du Nord et Marteau à vapeur/SPV en Europe. Le disque a été enregistré par Siggi Bemm et maîtrisé par Patrick W. Engel et vient enveloppé dans la pochette de Joe Petagno de MOTÖRHEAD la célébrité.

SODOME bassiste / chanteur Thomas “Angelripper” tel décrit “Genèse XIX” comme “l’un des enregistrements studio les plus difficiles et les plus diversifiés SODOME “Il est rejoint dans la formation actuelle du groupe par des guitaristes Frank Blackfire et Yorck Segatz ainsi qu’un nouvel ajout, batteur Toni Merkel.

“Nos fournisseurs de riff, Yorck et Franc, sont des types de musiciens totalement différents, ” Angelripper mentionné. “Yorck est un metalhead mort dans la laine qui a grandi avec la musique thrash. Franc, d’autre part, intègre également des éléments de blues et de rock dans son style, y compris Frank Marino ou alors Rory Gallagher citation, et écrit des chansons qui auraient pu figurer de la même manière ou d’une manière similaire sur ‘Agent orange’. Ce sont les diverses influences qui font ‘Genèse XIX’ ce que c’est.”

photo par Moritz “Mumpi” Künster

