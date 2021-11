SoFi Stadium insiste sur le fait qu’il a vérifié les cartes Vax au concert BTS

Le SoFi Stadium semblait un peu trop facile à glisser avant un gros BTS concert – à tel point que beaucoup ont estimé que les protocoles COVID étaient enfreints … même si le lieu le réfute.

Le groupe de pop coréen s’est produit samedi dans l’arène de LA, et alors que les portes s’ouvraient pour les détenteurs de billets…

Idem pour les sacs… des tonnes de personnes en ligne, qui étaient vraisemblablement là, affirment que personne ne jette un œil aux effets personnels de qui que ce soit.

Lire du contenu vidéo

@hyyhaficionado, @bts_we_are_7, @MiniMiniPixi / Twitter

Il existe des preuves vidéo qui semblent étayer cela, du moins en surface. Comme vous pouvez le voir, un flux constant de fans afflue aux points de contrôle de sécurité passés … et il ne semble pas y avoir beaucoup de mouvement stop-and-go, tout va tout simplement.

Bien sûr, cela a suscité des critiques et des inquiétudes, car la politique d’entrée de SoFi est que vous présentiez soit une preuve de vaccination, soit un test COVID négatif effectué ces derniers jours. Naturellement, la variante Omicron est également au premier plan de tous les esprits.

De leur côté, SoFi a déclaré à TMZ… « La sécurité de nos invités, de notre personnel et de l’artiste est toujours notre priorité numéro un, et nous nous sommes coordonnés avec les forces de l’ordre pour rationaliser temporairement l’entrée des invités au spectacle d’hier soir. Ce soir, nous aurons augmenté la sécurité et les points d’entrée des invités et commencera la vérification de la vaccination encore plus tôt dans le processus d’entrée. »

Donc… on dirait qu’ils disent qu’ils vérifiaient, mais qu’ils vont passer à la vitesse supérieure dimanche pour le 2e spectacle de BTS.